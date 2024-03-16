上海朵雲軒徵集春季拍品 洛杉磯站22日起舉行

上海朵雲軒2024春季拍品美國公開徵集，洛杉磯 站將於3月22日（星期五）舉行，地點在聖蓋博希爾頓酒店(Hilton Los Angeles/San Gabriel)舉辦，徵集中國歷代名家書畫、名人信札、文玩雜項、金石碑帖等拍品，3月23日(星期六)可先電話預約。

1993年謝稚柳為朵雲軒敲響中國大陸藝術品拍賣 第一槌，至此開啟了中國藝術品市場的新紀元。30餘年來朵雲軒在全球各地藝術家與藏家的支持下，創下了諸多佳績，眾多拍品價格屢創新高。時至今日，上海朵雲軒拍賣公司已經成為中國大陸標誌性的藝術品拍賣公司之一。

百年老字號朵雲軒成立於光緒二十六年（西元1900年），至今已走過了兩個甲子，作為一家老字號的藝術品經營企業，朵雲軒一直致力於中國歷代書畫的發展，堅持將高品質、優秀的藝術品帶給藏家。其中張大千、齊白石、傅抱石、徐悲鴻、劉海粟、林風眠、吳冠中等在朵雲軒拍賣公司的表現尤為突出，精選的藏品屢創拍賣紀錄。齊白石「高立千年」成交價8050萬、張大千「煙江疊嶂」5232.5萬「晴麓橫雲」3105萬、徐悲鴻「柳蔭三駿」2016萬、劉海票「黃山雲海」3852.5萬、徐渭「雜花卷」3277.5萬、項聖謨「江山無盡卷」2300萬。

海派書畫作為上海的藝術經典與特色一直都是朵雲軒重點推薦與發展的對象，吳湖帆、謝稚柳、陳佩秋、唐雲、程十髮作為海派的代表，拍賣紀錄也屢創新高。在朱昌言珍藏系列專場中「四季花開」等有多件上千萬拍品。吳湖帆「萬松金闕」更以4945萬元的高價刷新紀錄。除此之外，古代書畫珍藏同樣奪人眼球，董其昌、文徵明、沈周、八大山人、王譯等諸多千萬級的名家大師真跡也為朵雲軒錦上添花。

這些年來，書法 與名人信劄的拍賣價格在朵雲軒同樣屢創新高，朵雲軒先後推出過彭城珍藏、張大千致友人書信等一系列名人書信拍賣。孫中山、胡適、魯迅、弘一、郭沫若等書法藏品拍賣成交價皆轟動一時。

上海朵雲軒2024春季拍賣洛杉磯站，由多位具資深經驗專家團隊開展徵集古董藝術品。公開徵集活動希爾頓酒店地址在 225 West Valley Boulevard, San Gabriel, CA 。免費鑒定、估價。預約聯絡人：張先生(0086)189-305-15516（微信同號）歡迎去電諮詢。