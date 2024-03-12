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美國首都教育學院 提供F1留學生簽證

【洛杉磯訊】

美國首都教育學院表示，該校獲得美國AMS & MACTE認證，在美國深耕十多年，近期更通過美國政府批准，招生0至6歲幼師可申請F1 & M1學生簽，核發長度由一年可延長至三年在美進修與就業的機會。

課程中包含了0至3歲與3至6歲幼師進修課程。實習期間可以申請合法校內打工與課程後一年OPT全職在美國就業的機會。該校除了提供F1留學生簽證同時也可為家人申請F2簽證，讓全家能安心來美。

美國首都教育學院持續提供進修課程，目前有0至3歲與3至6歲蒙特梭利證照課程、與相關幼教短訓課程，提供線上與線下相輔進行，北美地區精英講師授課，同時在地合作超過四十家蒙特梭利幼稚園，提高學生就業與創業的可能性。

首都學院除了提供當地生進修，學費也能抵稅之外，也幫助海外學子能在美國一圓學習與就業的夢想，踏入美國完成在地實踐，讓學員能融合中西教育思維，即使返鄉也是幼稚園所爭相聘任的國際幼師人才。

想進一步提升學習與留學之路，可微信聯繫 pennyyang63 或電626-593-6988 ，email：[email protected]

就業 學生簽證 F1

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