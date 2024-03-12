我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

余晨峰律師提醒 行人過馬路汽車要禮讓

【洛杉磯訊】

根據加州大資料統計，在龐大的交通運輸系統內，每天平均有2至3名行人因交通意外事故而死亡，是擁有全美最高死亡數字的州。

交通安全辦公廳 (Office of Traffic Safety , 簡稱 OTS ) 指出，凡接近假期，行人出行的機率就增加，被撞傷的案例也會激增。OTS 亦將行人過馬路遇到事故受傷的情況，與電單車、單車和汽車司機等道路使用者進行比較，受傷的可能性比其他道路使用者高出約37倍。

余晨峰律師表示，大家要切記，行人是道路上最弱勢的群組，因此在使用道路時，更加要提起十二分精神，同時，強調汽車禮讓非常重要，司機在行駛過程中一定要注意馬路的兩邊，若有行人出行，要放慢速度，禮讓行人。

凡逢節慶及假日，民眾選擇經濟型的自駕出遊，前往離家較遠的地方度假，各道路上的行車數量會大幅度增加，相對的，車禍發生的危險情況也會增加，余晨峰律師提醒大家務必要小心駕駛。資料顯示，每年全美民眾會遇到大約2100萬個因醉駕而導致災難性事故的機會，余律師強調，假如將在聚會或派對期間飲酒，最好事前預早規劃行程，包括網約車丶公共交通工具和留宿住處等，做到「開車不飲酒，飲酒不開車」的好習慣，牢記「快樂出門，平安回家」。

余晨峰律師事務所為一家致力提供優良法律服務的國際律師事務所，在華人社區為民眾服務已超過30年，其經驗豐富的律師團隊以專業的知識和謹慎的態度細緻評估每宗車禍案件賠償的風險及可行性；並策劃出周全的訴訟方案，熱忱為客戶爭取最高法律權益。

余晨峰律師事務所 ( My Law Corporation ) 位於 2 E. Valley Blvd., Suite 270, Alhambra，七天24小時服務熱線(626) 289-2833，網址 MyLawCorp.com。

加州 華人 網約車

上一則

安鑫堂賴博士 談命理及風水

下一則

青少年遭霸凌 洛縣提供資源協助

延伸閱讀

OpenAI執行長奧特曼 將重回董事會

OpenAI執行長奧特曼 將重回董事會
皇后區議員提案 禁電單車進公園

皇后區議員提案 禁電單車進公園
OpenAI：執行長阿特曼將與3位新董事回歸

OpenAI：執行長阿特曼將與3位新董事回歸
達勝律師事務所 車禍/工傷/意外傷害

達勝律師事務所 車禍/工傷/意外傷害
新州電單車擬註冊投保 業界反對 華社歡迎

新州電單車擬註冊投保 業界反對 華社歡迎
佛州男冤獄37年 獲賠1400萬元

佛州男冤獄37年 獲賠1400萬元

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
該男子淡定自若進入商店，並偷走商品。（聖塔安那警察局提供）

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

2024-03-10 19:02
23歲的橙縣華裔男子胡蘇祺，目前失蹤已經48小時。圖右為他失蹤前所駕駛的摩托車。（Joe提供）

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

2024-03-05 15:36

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利