余晨峰律師提醒 行人過馬路汽車要禮讓

根據加州 大資料統計，在龐大的交通運輸系統內，每天平均有2至3名行人因交通意外事故而死亡，是擁有全美最高死亡數字的州。

交通安全辦公廳 (Office of Traffic Safety , 簡稱 OTS ) 指出，凡接近假期，行人出行的機率就增加，被撞傷的案例也會激增。OTS 亦將行人過馬路遇到事故受傷的情況，與電單車、單車和汽車司機等道路使用者進行比較，受傷的可能性比其他道路使用者高出約37倍。

余晨峰律師表示，大家要切記，行人是道路上最弱勢的群組，因此在使用道路時，更加要提起十二分精神，同時，強調汽車禮讓非常重要，司機在行駛過程中一定要注意馬路的兩邊，若有行人出行，要放慢速度，禮讓行人。

凡逢節慶及假日，民眾選擇經濟型的自駕出遊，前往離家較遠的地方度假，各道路上的行車數量會大幅度增加，相對的，車禍發生的危險情況也會增加，余晨峰律師提醒大家務必要小心駕駛。資料顯示，每年全美民眾會遇到大約2100萬個因醉駕而導致災難性事故的機會，余律師強調，假如將在聚會或派對期間飲酒，最好事前預早規劃行程，包括網約車 丶公共交通工具和留宿住處等，做到「開車不飲酒，飲酒不開車」的好習慣，牢記「快樂出門，平安回家」。

余晨峰律師事務所為一家致力提供優良法律服務的國際律師事務所，在華人 社區為民眾服務已超過30年，其經驗豐富的律師團隊以專業的知識和謹慎的態度細緻評估每宗車禍案件賠償的風險及可行性；並策劃出周全的訴訟方案，熱忱為客戶爭取最高法律權益。

余晨峰律師事務所 ( My Law Corporation ) 位於 2 E. Valley Blvd., Suite 270, Alhambra，七天24小時服務熱線(626) 289-2833，網址 MyLawCorp.com。