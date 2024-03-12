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加州發起對應阿茲海默症的新宣導活動

【洛杉磯訊】

加州公共衛生部（CDPH） 發起對抗阿茲海默症宣導活動，旨在向所有加州人提高認識大腦健康、老化與失智症的區別，並改善與親友與醫療保健機構的對話。

CDPH主任兼州公共衛生官Tomás J. Aragón博士表示，隨著人的壽命延長，預計未來20年加州患有阿茲海默症、和相關失智症(ADRD) 的人數將增加一倍，儘管現患有失智症的老年人比例有所下降，這項宣導活動鼓勵個人和親人與醫療保健提供者進行重要對話。

許多人因不了解、恐懼阿茲海默症和恥辱感而避免尋求幫助。對抗阿茲海默症將透過加強教育和鼓勵所有社區的對話來消除猶豫和拖延。該宣導活動向不同的社區提供關於徵兆、風險因素、和促進大腦健康方法的教育。

阿茲海默症的主要危險因素是年齡，加州是全美65歲及以上成年人數量最多的州，全美11%的阿茲海默症病例居住在加州，預計在2019年至2040年間將增加一倍，凸顯了提高意識、教育和準備的必要性。

加州老齡化部主任Susan DeMarois 表示，加州老化整體計畫自2021年推出以來，已將「聚焦失智症」作為目標並是重新構想健康的一部分。重要的是將失智症專業知識，納入支持加州日益多樣化的在老年人口的專案和服務中，包括家庭照顧者和勞動隊伍。 廣泛的預防、篩檢和檢測將使更多家庭能夠做出重要的社會、醫療、 財務和個人決定，「希望我們的老齡化網絡能夠充分滿足他們的需求」。

女性尤其受到這種疾病的影響，佔確診美國人的近2/3。其他群體包括年長美國黑人患病的可能性是白人老年人的兩倍。拉丁裔患阿茲海默症的可能性是白人老年人的一倍半。加州是美國最多元化的州之一，有6個縣名列全國種族和族裔最多元化縣前20 名，這進一步強調了繼續進行ADRD 預防工作的必要性。更多資訊可在TakeonALZ.com了解，了解在ADRD 診斷之前或之後幫助降低風險並掌控大腦健康的方法。

對抗阿茲海默症是加州為支持ADRD患者所做的最新努力。 2019年加州州長成立阿茲海默症預防、準備和前進道路工作小組，由加州前第一夫人、婦女和阿茲海默症患者的長期支持者Maria Shriver領導，制定了阿茲海默症預防、準備和前進建議書，是加州解決阿茲海默症的預防的路線圖。從那時起，州長和州立法機構為CDPH 和阿茲海默症專案提供了資金，進而支持加州健康大腦計畫、 加州阿茲海默症中心、以及各種專案研究撥款等計畫。

加州 阿茲海默症 檢測

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