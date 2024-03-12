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核桃市幸福之星養生村 華人長輩安養選擇

洛杉磯訊
座落在南加核桃市的幸福之星養生村 Walnut Valley Senior Living，為銀髮族打造一個安全舒適的度假村養生體驗。(圖片／幸福之星養生村提供)
座落在南加核桃市的幸福之星養生村 Walnut Valley Senior Living，為銀髮族打造一個安全舒適的度假村養生體驗。(圖片／幸福之星養生村提供)

座落在南加核桃市的幸福之星養生村 Walnut Valley Senior Living（見圖），為銀髮族打造一個安全舒適的度假村養生體驗，包括量身定制的照護專案，中式營養餐，太極健身課程，多元社交活動，免費接送看醫生等，一站式無微不至照顧與服務，做到長輩開心，兒女放心。

該養生村大約有一半住戶都是亞裔長者，在養生村裡，每個長者都擁有自己的獨立空間，還有一個特別的按鈕「項鍊」，如果有任何需要，只要按下按鈕，就會有工作人員上門。此外，長者們還可以享受養生村提供的接送服務，外出逛街吃飯等。

在美國「長者安養院」有幾種類別，分別是安養院（nursing homes）、專業護理機構（skilled nursing facilities）、輔助生活公寓（assisted living facilities），此外還有專為老年人打造的退休社區。

核桃市幸福之星養生村結合各種優點，提供不同房型選擇、寬敞公共花園、無線網路及電視、戶戶獨立冷暖空調。在日常照護方面，他們有24小時緊急電話與呼叫鈴、包一日三餐、每週一次房間清潔和洗衣等便利服務。也有專職護士每日值班、協助接洽醫生及醫療人員服務、醫療院所專車接送、以及處方藥配送的醫療協助。 另外，還有特別照顧失智長輩日常生活的專區。

業者表示，核桃市幸福之星養生村要打造出 「晚年生活，也可以很精彩」 的生活氛圍，除了為長者提供日常照護、醫療協助，也藉由每天舉辦各種藝文學習與康樂活動，讓他們生活中不會缺乏社交互動。

老齡化過程是每個人一生中都必須面對的，在這個過程中出現的挑戰往往是人們尋求輔助生活的主要原因。幸福之星養生村採取積極主動和個性化的方式，來幫助年長居民及其家人處理因應這些問題，讓他們現在及將來都能安心。

幸福之星養生村將於周六（3月23日）下午1時至4時舉辦參觀活動，現場備有精緻點心，可先去電626-605-2088預約。地址19850 Colima Road, Walnut 。

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