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匯豐櫥櫃大理石 各式產品 批發價格

【艾爾蒙地市訊】

匯豐櫥櫃大理石公司自成立以來，已經有18年歷史，位於艾爾蒙市的工廠總面積超過5萬平方呎，並且擁有寬闊的大型倉庫，提供批發價格的廚櫃和大理石產品。

近年來，原材料價格的劇烈波動，對售價產生了一定的影響，因此匯豐櫥櫃大理石公司會根據市場價格的變化來調整售價，以滿足老顧客的需求。公司以專業的施工技術和優質服務贏得了顧客好評和推薦，並繼續推出各種實用美觀櫥櫃產品，價格實惠，歡迎建商訂購、批發和詢問，有免費上門評估服務。

匯豐櫥櫃大理石公司是一家工廠直營，擁有完整的產品種類，提供各種實木櫥櫃和A級石檯面產品。其中，A級石檯面檔水板面積為100" x 26"。匯豐櫥櫃公司選用北美木材，採用美國技術生產線生產，櫥櫃生產標準由美國專家監督，所有產品均符合美國的標準要求。由於是工廠直營，匯豐櫥櫃大理石公司提供工廠價格優惠給建商和批發商，歡迎建商帶著藍圖前往訂購，提供免費估價和電腦設計服務。

如果你需要購買櫥櫃和大理石產品，歡迎來到匯豐櫥櫃大理石公司比較。公司地址在S. El Monte市的9521 E. Rush St.，電話626-575-8877，傳真626-575-9877。

匯豐

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