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美國中國信託銀行哈仙達岡分行 盛大開幕

洛杉磯訊
美國中國信託銀行執行長Noor Menai。（美國中國信託銀行提供）
美國中國信託銀行執行長Noor Menai。（美國中國信託銀行提供）

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）哈仙達岡分行，日前舉行開幕典禮。當天嘉賓雲集，包括美國中國信託銀行執行長Noor Menai（上見圖），副執行長劉建虹，駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長紀欽耀，前加州主計長江俊輝，以及鄰市鑽石吧市長Stan Liu等。

哈仙達岡位於 聖蓋博谷南部，是加州洛杉磯郡境內的一個人口普查指定非建制社區。亦是洛杉磯市郊主要的亞裔新移民聚居點之一。分行位於熱鬧的Azusa 大道上，寬敞的接待大廳，結合現代感的設計元素、延續品牌的主要色系，並針對不同產品服務打造專屬的接待專區，提供客戶高質感的分行體驗。

哈岡分行提供儲蓄、投資、貸款及理財等各項銀行業務，為附近客戶帶來更加便利的銀行服務。地址1607 S. Azusa Ave, Hacienda Heights，電話 (626)913-8815。

同時為慶祝該行開幕，即推出7個月和12個月定期存款限時優惠利率；定存開戶金額25,000美元以上及符合其他條件者，最高可獲得5.18%優惠利率。民眾可至各分行或去電1-888-423-8555瞭解優惠詳情。

美 國中國信託銀行於去年跨越另一個里程碑，於南加州開設了五家新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯，核桃市以及哈仙達岡，並且在鳳凰城開設了貸款辦公室。分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。

目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，全球有348家營業據點，許多美國客戶與全球各地中國信託分行皆有頻繁的業務往來。為此美國中國信託銀行特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。

全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一週七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。更多細節可上網 www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

前加州主計長江俊輝。（美國中國信託銀行提供）
前加州主計長江俊輝。（美國中國信託銀行提供）
美國中國信託銀行執行長Noor Menai(右七)，副執行長劉建虹(右五)，駐洛...
美國中國信託銀行執行長Noor Menai(右七)，副執行長劉建虹(右五)，駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長紀欽耀(右六)，前加州主計長江俊輝(左二)。（美國中國信託銀行提供）
駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長紀欽耀。（美國中國信託銀行提供）
駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長紀欽耀。（美國中國信託銀行提供）

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