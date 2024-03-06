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李晶晶牙科診所 有多位牙齒專科醫師

【鑽石吧訊】

「李晶晶牙科診所」位於鑽石吧和西柯汶納，由李晶晶牙醫博士等多位資深牙齒專科醫師主理。

李醫師曾任職於密歇根大學牙醫學院，擁有20年臨床和教學經驗，精通人工植牙、牙齒矯正、隱形矯正、根管治療、智齒拔除、牙周病治療、牙齒漂白、瓷貼片、固定及活動假牙、牙齒清潔與修復等領域。

李醫師專精高難度植牙植骨手術，已經完成近萬例植牙病例，擅長四合一植牙，即拔牙、植牙、植骨和假牙一次完成。診所設備先進，嚴格消毒，擁有超低輻射三維數碼X-光機，為患者提供高品質的牙科服務。

李醫師表示，如果有牙齒鬆動，不知是否可以保留時，牙周病植牙專科醫師可以做準確的評估，是你拔牙前最後的諮詢。

牙科診所接受老人健保計劃、紅藍白卡，以及包括中心健保、藍盾健保、聯合健保、藍十字健保、Well Care、Health Net 和Scan在內的多種福利，如洗牙、植牙諮詢、牙周治療等。提供免費植牙和牙齒矯正諮詢。

中文專線909-908-8905和909-869-1098，鑽石吧鑽石牙科地址為3333 S. Brea Canyon Rd., #121, Diamond Bar, Ca。西柯汶納佳美牙科地址為2707 E. Valley Bl., #301, West Covina, Ca，專線 626-435-1488。

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