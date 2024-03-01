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全民保險推多項優惠 年金/儲蓄壽險有高折扣

洛杉磯訊

2024年開年以來，股市迎來一波小高潮，投資人歡欣鼓舞之餘也擔憂未來股市波動劇烈，投資回報大受損失。同時，隨著2024年的降息預期，銀行定存利率與公債利率也開始調低。投資人想找尋回報高且穩定安全的投資標的將會越來越困難。

全民保險代理多家保險公司如Mass Mutual，Reliance Standard 壽險公司，近期均推出多項優惠利率方案，譬如購買「保證終身儲蓄壽險」，一次性繳清保費，保費可享超高折扣。保證終身儲蓄壽險不僅可還本，同時還具備有四大好處：1. 保證身故理賠、保障到121歲。 2. 保證儲蓄，現金值30年平均，每年４～５％複利成長。 3. 保證繳費年限，繳費期滿後不用再補繳保費。4. 保證任何時間任何原因可以提領或借貸現金值。

全民保險表示，保證終身儲蓄壽險是目前美國市面上唯一收益有保證的壽險產品，投保人不需要擔心股市的波動會造成收益損失。除此之外，投保人也不需要繳納任何管理費用。以借貸方式使用保單的現金值更是完全免稅。適合想分散投資風險、想要有穩定可靠收益或是想增加家庭保障的民眾。若選擇一次性繳清保費，不僅可以享受保費折扣的優惠，也免除未來每年繳費或忘記繳費的壓力，讓你從保單生效的第一天就開始享受保單福利。優惠方案僅有三個月。

全民保險同時也推出各項高利率年金產品：五年期高利率固定利息年金，五年內每年保證利率高達5%，未來即使聯邦利率下降，年金利率也不會受影響，每年的利息收益更可以延緩到取出時再計算所得稅。同時由於目前利率仍處於高點，購買「收入型年金」除了最快可以在購買後的下一個月起開始領取終身收入，更可以將領取的收入鎖在高點，直到百年為止。

全民保險代理多家優質保險公司，為你客製化適合的財務規劃。提早規劃不僅可以用低廉的保費獲得最大的保障，更可以避免太多人同時申請造成申請時間拖延，保險公司不受理。

全民保險提供個人醫療保險、老人保險、長期護理、各項年金、退休計畫、遺產規劃、資產配置、人壽保險、汽車房屋保險、團體醫療保險、商業保險、信託規劃等，歡迎去電諮詢。羅蘭岡電話626-363-2228；地址 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights 。 爾灣電話 949-943-1789；地址 980 Roosevelt, #200A, Irvine。網址  www.anyinsurances.com。

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