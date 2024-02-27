天津濱海新區與美國經貿合作

濱海新區商促局與美國天津總商會簽署了合作協議

天津濱海新區與美國經貿合作2月23日懇談會在紐約舉行。美國企業家對投資 天津濱海新區十分期待，現場播放的精彩宣傳片，展現了濱海新區與時俱進、優美的發展環境、強勁的發展勢頭、廣闊的發展前景，把大家帶到了美麗「濱城」。

當天中國駐紐約總領館總領事黃屏，美國中國總商會會長、中國銀行美國地區行長胡威，天津市委常委、濱海新區區委書記連茂君，天津市人民對外友好協會副會長黃春艷、 天津濱海新區副區長梁益銘、紐約州眾議員 Ron Kim、紐約市 議員Christopher Marte、美國商務部 國際貿易管理局駐紐約市哈萊姆區美國出口援助中心主任Peter Tierney、全美華人僑團聯合會主席、美國天津總商會會長牛紅，茱莉亞榮休院長、首席中國事務官、天津茱莉亞學院理事會主席Joseph Polisi，天津波音複合材料有限責任公司總經理Daniel Park、聯合礦產（天津）有限公司董事會成員Thomas Gibson等政商界人士參與活動，共同推動天津與美國經貿往來，譜寫合作新篇章。

中國駐紐約總領館總領事黃屏

中國駐紐約總領事黃屏在致詞中強調，今年是中美建交45週年，中美經貿合作也迎來新契機。 雙方應共同努力，認真落實兩國元首在舊金山會晤中達成的共識，推動中美關係沿著健康穩定永續軌道發展。 中國是世界經濟成長的最大引擎，外商投資近2千億美元，凸顯對中國市場堅定的信心。天津有著悠久的開放歷史，與美國經貿、文化往來密切，建立了良好的合作關係，未來發展前景廣闊，將是美國企業尋求合作的良好選擇。 胡威則表示，願意支持中國企業到美國投資，幫助美資企業到中國投資建廠，共同尋找更多合作機會，繁榮中美合作關係。

天津市委會、濱海新區區委書記連茂君

連茂君表示，感謝美國企業多年來投資天津，為天津和濱海新區經濟建設做出的正面貢獻。濱海新區將持續努力優化營商環境，與跨國企業攜手促進互利共贏。 歡迎美國各界朋友關注天津發展，多到濱海新區走一走、看一看。

嘉賓發言

金兌西表示，中美關係健康穩定發展對紐約州及其人民具有重要意義。 雙方在擴大中產階級消費及推動創新方面合作潛力大。 天天津與紐約州可在城市規劃建設、公共服務等領域打造開放、包容的合作模式。

與會嘉賓踴躍發言，表達美國企業對天津濱海新區投資的熱情與信心。會後濱海新區商促局與美國天津總商會簽署了合作協議，將共同搭建合作平台，推動濱海新區與美國的經貿合作持續深化。企業家與濱海新區代表團就產業合作、人才交流、科技創新等方面進行深入探討，願近期赴天津濱海新區進行投資考察。