天津濱海新區與美國經貿合作
天津濱海新區與美國經貿合作2月23日懇談會在紐約舉行。美國企業家對投資天津濱海新區十分期待，現場播放的精彩宣傳片，展現了濱海新區與時俱進、優美的發展環境、強勁的發展勢頭、廣闊的發展前景，把大家帶到了美麗「濱城」。
當天中國駐紐約總領館總領事黃屏，美國中國總商會會長、中國銀行美國地區行長胡威，天津市委常委、濱海新區區委書記連茂君，天津市人民對外友好協會副會長黃春艷、 天津濱海新區副區長梁益銘、紐約州眾議員Ron Kim、紐約市議員Christopher Marte、美國商務部國際貿易管理局駐紐約市哈萊姆區美國出口援助中心主任Peter Tierney、全美華人僑團聯合會主席、美國天津總商會會長牛紅，茱莉亞榮休院長、首席中國事務官、天津茱莉亞學院理事會主席Joseph Polisi，天津波音複合材料有限責任公司總經理Daniel Park、聯合礦產（天津）有限公司董事會成員Thomas Gibson等政商界人士參與活動，共同推動天津與美國經貿往來，譜寫合作新篇章。
中國駐紐約總領事黃屏在致詞中強調，今年是中美建交45週年，中美經貿合作也迎來新契機。 雙方應共同努力，認真落實兩國元首在舊金山會晤中達成的共識，推動中美關係沿著健康穩定永續軌道發展。 中國是世界經濟成長的最大引擎，外商投資近2千億美元，凸顯對中國市場堅定的信心。天津有著悠久的開放歷史，與美國經貿、文化往來密切，建立了良好的合作關係，未來發展前景廣闊，將是美國企業尋求合作的良好選擇。 胡威則表示，願意支持中國企業到美國投資，幫助美資企業到中國投資建廠，共同尋找更多合作機會，繁榮中美合作關係。
連茂君表示，感謝美國企業多年來投資天津，為天津和濱海新區經濟建設做出的正面貢獻。濱海新區將持續努力優化營商環境，與跨國企業攜手促進互利共贏。 歡迎美國各界朋友關注天津發展，多到濱海新區走一走、看一看。
金兌西表示，中美關係健康穩定發展對紐約州及其人民具有重要意義。 雙方在擴大中產階級消費及推動創新方面合作潛力大。 天天津與紐約州可在城市規劃建設、公共服務等領域打造開放、包容的合作模式。
與會嘉賓踴躍發言，表達美國企業對天津濱海新區投資的熱情與信心。會後濱海新區商促局與美國天津總商會簽署了合作協議，將共同搭建合作平台，推動濱海新區與美國的經貿合作持續深化。企業家與濱海新區代表團就產業合作、人才交流、科技創新等方面進行深入探討，願近期赴天津濱海新區進行投資考察。
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