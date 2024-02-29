海之滴探討 日本人長壽跟常吃食物關係

海之滴，健康營養補給品的專業品牌，以褐藻糖膠系列商品知名，他們探索日本 長壽村當地居民的飲食習慣。

該公司表示，日本沖繩地區的大宜味村是沖繩世界知名的「超長壽 」。這個人口約3500人的村子，90歲以上居民就有80人，且個個身體硬朗，被視為日本第一健康長壽村。

該公司表示，根據醫學界的深入研究，發現以下四款食物，對居民健康維持有益。首先，當地居民以魚類為主要蛋白質來源，特別是富含Omega-3脂肪酸的深海魚類，這種脂肪酸對心臟健康和維持大腦功能至關重要。 其次，豆類也是他們經常食用的食物之一。 第三，當地居民每天習慣喝的茶類，因為茶中含有豐富的抗氧化物質，不僅可以補充茶多酚、茶胺酸，還有助於預防慢性疾病。第四，海藻也被視為長壽人飲食的重要環節，其中最受歡迎的便是海蘊，它營養價值高，且含有人體必需的蛋白質、脂肪、碳水化合物、多種維生素及礦物質，還有大量褐藻糖膠(Fucoidan)，幫助當地居民維持身體免疫健康。

日本非營利組織NPO褐藻糖膠研究所、與日本國立大學合作深入研究褐藻糖膠，發現其多種生物活性作用，最受矚目的便是病後補養、營養補給、幫助維持消化道機能方面，支持創造治療機會。

海之滴公司表示，作爲市場唯一日本健康與營養食品協會JHFA認證的褐藻糖膠，20年銷售遍佈全球45個國家，「海之滴」嚴選日本沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉及巴西 蘑菇菌絲體，採用嚴格科學混合比例，研製出活性原高於獨立使用的產品，提供全方位的免疫健康支持。

該司說，最新推出突破性褐藻糖膠全新配方「限量版 」， 新加入珍稀龍目昆布褐藻糖膠，是經國立九州大學宮崎義之教授7年研究， 日本完成獨家專利註冊，支持提高抗體免疫應答調控， 效果更快速，特別適合長期治療人羣服用。

海之滴粉末型褐藻糖膠加入綠茶成分因而含有豐富的茶多酚、茶氨酸等抗氧化物質，有助於保持每日健康。

更多資訊，可訪問網站www.kfucoidan.com，或電1-888-482-5888索取產品目錄以及免费试用。