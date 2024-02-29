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不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

現是草坪改造為節水景觀時機 3種改造方法

洛杉磯訊

現在春冬交替，天氣潮濕，人們也許覺得不是將草坪改造為節水景觀的好時機。但事實上並非如此。Save Our Water加州節水計劃、與園藝專家和景觀設計師Sarah Lee ，就冬季花園大改造分享以下要訣。

她表示，花園改造的大部分要素在一年四季都不會改變，即使在冬天還是有辦法讓花園重煥活力節約用水。冬季的雨水增加土壤濕度，使土壤變得更鬆軟，也更容易處理，涼爽的天氣也更適合在室外工作，這是種植的好機會。

她介紹厚土種植法，一種非常有效的技術。第一步是在草坪上鋪設覆蓋物，將有機材料（如紙板或其他紙質材料）層層堆疊，敷蓋上堆肥、覆蓋物、木屑、樹皮或樹葉。這種層層堆疊的方法有助於肥沃土壤、防治雜草。還減少對化學肥料的需求，在炎熱的盛夏幫助土壤保持涼爽，並在冬天為土壤保溫。在雨季開始鋪設紙板在氣候變乾燥後就無需用澆水了。在紙板上添加上一些堆肥，將可觀察小型生態系統的生長和繁榮。

另一秘訣是安裝滴灌系統。下雨讓地潮濕，土壤也因此變得更加鬆軟和易於挖掘和處理。安裝公司在春季比冬天更有空，或是要自己動手安裝，不要忘記裝帶有雨水關閉感測器的灌溉控制器、方便每月或每週調整定時器。到了夏季設定的灌溉時間就不會沿用到其他時間段。

另一秘訣是選擇節水植物和本土植物。春天是採購植物的旺季，想買到一些受歡迎的節水植物比較難。冬天要找到心儀的植物就容易得多了。務必挑選節水植物和本土植物，它們喜歡冬天的天氣，並且容易在冬季扎根。本土植物喜歡涼爽、光照短的種植條件，它們已經進化到可以依靠冬季的降水存活。

在冬天開始進行大改造，春天就可有一個生機勃勃，鮮花綻放的永續花園。許多當地的水務機構都提供花園改造的補助，每平方英尺高達3元。有興趣者務必前往saveourwater.com/yardrebates查看：當地的水務機構是否提供花園改造補助。更多資訊和資源，可前往www.saveourwater.com查詢。

Save Our Water是加州節水計劃，使命是將節約用水融入加州居民的日常生活，教導加州居民如何在家內外更有效地使用水，以及如何將庭院改造為節水景觀。

加州

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