6K安卓電視盒$169家庭卡拉OK機$150

【羅斯密市訊】中華數碼目前推出特惠價：安卓 電視盒169元，和家庭卡拉OK機150元。

中華數碼表示，智能6K電視機頂盒採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi，在眾多電視盒品牌裡，是速度快，圖像清晰、節目豐富品牌。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國 、越南 、印尼、歐洲和各國體育直播，七天回看。擁有百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。機頂盒內有卡拉OK應用，免費點唱中英文歌曲應用、中文YouTube和私密成人午夜電視和點播，有密碼鎖。一次購買，所有節目永久免費。無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，外州可郵寄。店內增設其他廠家的電視機頂盒維修和升級，收費 30元。

中華數碼也推出家庭KTV組合。 配有混音和雙高音質雙喇叭，可男女變聲附帶兩支無線嘜。有藍牙功能。可連接安卓電視盒，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值。特價150元，與電視盒一起買，減 40元，共特價280元。機器重約6磅，內帶充電池，在野外可使用6小時 ，也可以用於電視機的輔助音響，效果跟 Boss Sound Bar 差不多。所有產品一年免費維修保固，歡迎參觀展示廳，地址:8736Valley Blvd # A, Rosemead，電話626-382-9694。