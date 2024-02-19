中美華人戲劇聯盟2024年大戲「空姐空姐空姐」新聞發布會

「空姐空姐空姐」派出了史上最強演員及幕後團隊

2月19日中美華人 戲劇聯盟2024年度大戲「空姐空姐空姐」媒體發布會暨頒獎典禮於San Marino市的Point Space隆重舉行。來自政界、商界、僑界、文化界、藝術界的一眾愛心贊助廠商及聯盟等上百人出席，共同見證這部四年磨一劍的大戲隆重又溫馨的時刻。

中美華人戲劇聯盟創始人楊洋主持

中美華人戲劇聯盟成立於2016年，由生活在洛杉磯 有專業藝術素養和藝術追求的新移民藝術家挑大樑組成。擁有兩岸三地及好萊塢 的一線影視資源，「聯盟」是一家集舞台劇 製作演出、大型演出統籌表演、活動策劃執行、藝術培訓為一體的綜合性演藝機構。製作了多部叫好又叫座的舞台劇：「隱婚男女」、「離婚了，就別再來找我」、「瘋狂劇團」、「情感調解室」、「媽媽的衣櫃」等。尤其是2019年與中國兒童藝術劇院合作的中英文兒童劇「成語魔方」，在尼克森博物館上演，獲業界及中美兩國觀眾的高度好評。「聯盟」近年更是為洛杉磯的青少年、兒童搭建了多個高品質的國際比賽平台，打造出多個北美地區的小明星，用藝術架起中美兩國人民友誼的橋樑。

出席當天活動的嘉賓致辭

出席當天活動的嘉賓有中國駐洛杉磯總領館文化領事柴趙、毛勤，洛杉磯郡長凱瑟琳巴格代表吳忠國，聖蓋博市議員丁言愉，Acadia市議員王愛琳，著名製片人穆曉橙，南加州美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉，巾幗會長楊弼等多家僑團出席。

出席當天活動的嘉賓致辭

主辦機構中美華人戲劇聯盟創始人楊洋、曲美霖，紅杉教育集團創辦人Connie Sun，藝術總監「空姐空姐」總導演蘇金榜，聯合製作人Eddie Chen；最高藝術顧問孫耀寧；最高藝術指導李天翔等眾多文藝界人士出席。

「空姐空姐」未映先火，得到洛杉磯各商家前所未有的熱烈關注，並獲COCO Jewelry Design、MORENO BATH的協辦支援；Point Space、長林地產、金鷹航空集團，Sun Labs，洛杉磯比特摩爾飯店、華美銀行、郝琦律師、郎酒、星耀醫美等數十家大力贊助。

出席當天活動的嘉賓

該劇講述的是一棟海邊公寓，兩個親如兄弟的發小，三位各具特色的美艷空姐，一位恪盡職守的管家，一位退休的米其林大廚，因為一場突如其來的颶風天氣，在這棟公寓裡，上演了一個追求真愛與自我救贖的故事。在笑聲中，把都市男女最糾結、最隱密的情感搬上舞台。

各界嘉賓

因疫情久別舞台四年，中美華人戲劇聯盟，攜手紅杉教育集團傾情製作「空姐空姐空姐」，「聯盟」派出了史上最豪華演員陣容與強大的幕後團隊，由國家一級演員梅花獎/文華獎，雙獎得主蘇金榜坐陣執導，歷屆的五位優秀演員楊洋、Eddie Chen、崔楠、何金明、王新宇繼續掛帥，新加入的演員有上海戲劇學院表演碩士Patrick Ip、曾演出過「紅樓夢」等越劇的Maggie Chen、上海戲劇學院導演系畢業的Michelle Liu、畢業南加大 ，演出過多部電影的Marina S，紐約電影學院表演碩士，好萊塢簽約演員與奧斯卡影帝Alec Baldwin合作過的Ciel Shi等出演，相信一定會為新年的洛杉磯戲劇舞台增添璀璨一幕。

公演時間3月2及3日下午1點至3點，在Baldwin Park Performing Arts Center，地址4640 Maine Ave, Baldwin Park，普通票 58元，VIP票 88元，VVIP票已售罄。售票電話626-818-4822，聯盟網址：www.ewpaaus.com。