中美華人戲劇聯盟2024年大戲「空姐空姐空姐」新聞發布會
2月19日中美華人戲劇聯盟2024年度大戲「空姐空姐空姐」媒體發布會暨頒獎典禮於San Marino市的Point Space隆重舉行。來自政界、商界、僑界、文化界、藝術界的一眾愛心贊助廠商及聯盟等上百人出席，共同見證這部四年磨一劍的大戲隆重又溫馨的時刻。
中美華人戲劇聯盟成立於2016年，由生活在洛杉磯有專業藝術素養和藝術追求的新移民藝術家挑大樑組成。擁有兩岸三地及好萊塢的一線影視資源，「聯盟」是一家集舞台劇製作演出、大型演出統籌表演、活動策劃執行、藝術培訓為一體的綜合性演藝機構。製作了多部叫好又叫座的舞台劇：「隱婚男女」、「離婚了，就別再來找我」、「瘋狂劇團」、「情感調解室」、「媽媽的衣櫃」等。尤其是2019年與中國兒童藝術劇院合作的中英文兒童劇「成語魔方」，在尼克森博物館上演，獲業界及中美兩國觀眾的高度好評。「聯盟」近年更是為洛杉磯的青少年、兒童搭建了多個高品質的國際比賽平台，打造出多個北美地區的小明星，用藝術架起中美兩國人民友誼的橋樑。
出席當天活動的嘉賓有中國駐洛杉磯總領館文化領事柴趙、毛勤，洛杉磯郡長凱瑟琳巴格代表吳忠國，聖蓋博市議員丁言愉，Acadia市議員王愛琳，著名製片人穆曉橙，南加州美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉，巾幗會長楊弼等多家僑團出席。
主辦機構中美華人戲劇聯盟創始人楊洋、曲美霖，紅杉教育集團創辦人Connie Sun，藝術總監「空姐空姐」總導演蘇金榜，聯合製作人Eddie Chen；最高藝術顧問孫耀寧；最高藝術指導李天翔等眾多文藝界人士出席。
「空姐空姐」未映先火，得到洛杉磯各商家前所未有的熱烈關注，並獲COCO Jewelry Design、MORENO BATH的協辦支援；Point Space、長林地產、金鷹航空集團，Sun Labs，洛杉磯比特摩爾飯店、華美銀行、郝琦律師、郎酒、星耀醫美等數十家大力贊助。
該劇講述的是一棟海邊公寓，兩個親如兄弟的發小，三位各具特色的美艷空姐，一位恪盡職守的管家，一位退休的米其林大廚，因為一場突如其來的颶風天氣，在這棟公寓裡，上演了一個追求真愛與自我救贖的故事。在笑聲中，把都市男女最糾結、最隱密的情感搬上舞台。
因疫情久別舞台四年，中美華人戲劇聯盟，攜手紅杉教育集團傾情製作「空姐空姐空姐」，「聯盟」派出了史上最豪華演員陣容與強大的幕後團隊，由國家一級演員梅花獎/文華獎，雙獎得主蘇金榜坐陣執導，歷屆的五位優秀演員楊洋、Eddie Chen、崔楠、何金明、王新宇繼續掛帥，新加入的演員有上海戲劇學院表演碩士Patrick Ip、曾演出過「紅樓夢」等越劇的Maggie Chen、上海戲劇學院導演系畢業的Michelle Liu、畢業南加大，演出過多部電影的Marina S，紐約電影學院表演碩士，好萊塢簽約演員與奧斯卡影帝Alec Baldwin合作過的Ciel Shi等出演，相信一定會為新年的洛杉磯戲劇舞台增添璀璨一幕。
公演時間3月2及3日下午1點至3點，在Baldwin Park Performing Arts Center，地址4640 Maine Ave, Baldwin Park，普通票 58元，VIP票 88元，VVIP票已售罄。售票電話626-818-4822，聯盟網址：www.ewpaaus.com。
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