Indomie - 從印尼到全球口味的美食之旅

Indomie是泡麵品牌，於1971年在印尼 首次推出。 如今，Indomie 已成為全球90多個國家慶祝的文化現象。 該品牌提供多種不同口味的麵條，但在美國最受歡迎的是 Mi Goreng，意思是炒麵。

Mi Goreng 以其令人難以抗拒的口味和便利性相結合，成為美國消費者的最愛。 Mi Goreng 的獨特之處在於它精心混合了五種特殊調味品包：調味粉、大蒜植物油、甜醬油、辣椒醬和炸洋蔥片。 這種口味的交響樂 將泡麵體驗提升為一場美食冒險，將愛好者直接帶到印尼充滿活力的街道。

該品牌對品質堅定不移的承諾不僅贏得了消費者的喜愛，還使 Indomie 連續三年（2016 年、2017 年和 2018 年）被凱度世界評選為全球十大最受青睞品牌之一。它是這一受人尊敬的類別中唯一的泡麵品牌。 Indomie 的產品依照 ISO 22000 生產，並獲得清真認證。

這烹飪奇蹟的幕後功臣是印尼最大的食品製造商 Indofood 公司。 Indofood 負責製作 Indomie 泡麵，始終如一地提供超越國界、滿足全球口味的產品。

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