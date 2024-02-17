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宏韻伴唱音響 4K超高清點歌機新春特價

宏韻伴唱音響

洛杉磯訊】想點唱當今最紅的連續劇「繁花」的經典歌曲？龍年推出當今熱賣的Ace Karaoke 宏韻伴唱音響，2024型號Aceosnic KOD-6880「4K王」超高清點歌機，是真正4K 歌曲點歌機，讓你和劇中人一起顧盼留連，原價$1599，現特價$1099，還有舊機換新機活動。

所謂舊機換新機，即任何品牌可以正常運作的品牌器材，帶去trade in for credit，或可換新的伴唱音響設備，新春期間，親朋好友聚會，換新正是時候，歡迎到店以舊換新。

宏韻表示，2024他們所推出的4K伴唱機，是全世界第一台4K伴唱機，目前已有超過6000首4K提供給客人選擇。之後每月都有不停推出更多4K 歌曲。

經典老歌唱片，使用AI 智能技術翻新到最高畫質影像之後，重新製作字幕，最新歌曲都以4K 發行。每月至少500首。

4K電視（亦稱「超高清」）擁有超過八百萬像素(3840 x 2160)。 是過去DVD 及高畫質電視螢幕無法比擬的； 舊系統的解析度為為兩百萬像素(1920 x 1080)，而4K解析度是1080p的四倍左右，畫質更加清晰。 建議有4k電視機者搭配4K伴唱機，更震撼的影片畫質及字幕令人印象深刻。

 Acesonic2024年最新安卓單硬盤，具備4K超高清22吋觸控雲端點歌機，可內建8-22TB硬碟，容量大，下載快，每首歌1分鐘左右即可下載完成。 包含最齊全的國、粵、台、英歌曲內置超通20萬首經典國、台、粵·英經典歌曲，（視硬碟大小）連接美國雲超高速下載，歡迎舊機也可升級使用。

 Ace Karaoke 宏韻伴唱音響，是日本第一品牌BMB北美總代理，BMB音響，音質清晰、音色渾厚無雜音，搭配Acesonic 點歌機，歌曲全，圖像新點歌方便，加上音響的音質很好，很醇厚。  BMB 混音機，效果清晰，加上麥克風，音量不失真，外觀時尚漂亮，麥克風遠近無雜音，抗干擾，點歌螢幕很大氣。 聽歌或唱K音質都不錯，跟KTV差不多效果非常好，BMB音響做工很有質感，適合家庭娛樂。

 宏韻伴唱音響 門市7天營業，上午11時至晚上7時歡迎參觀。旗艦店地址711 S. San Gabriel Blvd，San Gabriel。總店位於161 S. 8th Ave工業市。 或上網https://www.acekaraoke.com選購。

詳情可電626-820-0632洽詢。為服務更多華人，宏韻正徵求全美代理商。

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