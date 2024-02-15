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安納海日間保健中心 成功舉辦慶新春生日聯歡會

橙縣安納罕訊
安納海日間保健中心（OC Anaheim ADHC / CBAS），於農曆新年之際舉辦「慶新春生日聯歡會 」。開場的大合唱「春風吻上我的臉 」盡顯老人們的熱情與歡樂。(圖／安納海日間保健中心提供)
安納海日間保健中心（OC Anaheim ADHC / CBAS），於農曆新年之際舉辦「慶新春生日聯歡會 」。開場的大合唱「春風吻上我的臉 」盡顯老人們的熱情與歡樂。(圖／安納海日間保健中心提供)

位於橙縣的安納海日間保健中心（OC Anaheim ADHC / CBAS），於農曆新年之際舉辦「慶新春生日聯歡會 」。發紅包為二月生日的壽星祝壽慶生。整個中心佈置的喜氣溫馨，節日氣氛濃厚，老人們身穿節日服飾喜慶洋洋迎新年。

當天的節目豐富多彩，都是老人們自編自導，精心編排。該中心還準備了營養豐富的餐飲招待100多位長者。

開場的大合唱「春風吻上我的臉 」（見圖）盡顯老人們的熱情與歡樂；現年87歲的顧雪英與90歲的徐孟侃，兩位60多年的夫妻檔帶來男女二重唱；李鳳蘭，劉淑玲長者帶來獨舞太湖美、雨巷佳人。還有民樂合奏，京劇清唱，女聲獨唱，二胡演奏，男聲合唱，旗袍秀等眾多精采的節目，超強的唱功，吸睛服裝、熱情的舞步，長者們的歡樂表情盡顯。

安納海日間保健中心主任阮麗莎（Lisa）表示，該中心開業即將滿一周年，與中心的全體長者們歡聚一起，用自己歌聲和舞姿慶祝農曆新年。她代表所有長者感謝政府，創建了老人日間保健中心，幫助長者融入社交活動，提供老年人身心健康的場所，也鼓勵更多老人走出家門。

該中心的劉淑玲，李鳳蘭，顧雪英與徐孟侃表示，很開心安納海日間保健中心爲他們提供的服務，每天早上有車接送，提供營養早午餐，老人們在這裏唱歌，跳舞，還無數次參加市政府及各個團體邀請的表演。有些老人剛來的時候舉步艱難，4個多月的照顧及康復，目前可以不用任何輔助設備慢慢行走，非常開心。老人們誇讚負責人阮麗莎及其團隊，對長輩們的關懷讓他們有家的感覺。

社工負責人MIK表示，安納海日間保健中心專門為65以上長者，提供長期的服務，康復中心，有護士部，社工部。社工部主要針對社會服務，心理方面的問題，給予長者更好的看護，相關的幫助。

位於橙縣的安納海日間保健中心，服務橙縣周邊華人長者，該中心室內1萬2千多呎，空間超大，各種設施完備，環境舒適，每日提供營養師精心調配的早午餐和點心，還有接送服務。中心具有專業的醫療護理團隊講國語、有十多年服務長者的經驗，幫助長者維持身心靈健康。

該中心電話714-215-4388，地址2000 W. Corporate Way, Anaheim, CA。

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