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巴黎時尚品牌經典Balmain故事

洛杉磯訊

1945年10月12日，人們等到久違的和平，Pierre Balmain在巴黎第一家門店開業（現仍舊是Balmain總店地址），迎接全新美麗的世界。當天他所發佈的套裝，獲得媒體和顧客的一致好評，為日後其作品的拓展立下良好的開始。三年之後，Balmain品牌在巴黎有9間設計工作室和三間門店，可見Balmain品牌在巴黎人嚴格審美眼中的地位。

https://www.southcoastplaza.com/directory/balmain/

1946年Balmain推出首款香水名為「Elysee6483」，緊接著「VentVert」香水問世，被公認為40年代末至50年代最成功的一款香水之一。1979年中文翻譯為「象牙」的香水 「Ivoire」問世，躋身近代香水名款佳作排行榜的前列。

Pierre Balmain 出生於布料之家，命中注定走服裝設計的路，小時候幫忙媽媽與姊姊的服裝工作室，雖然唸的是建築，但花更多時間在畫服裝草稿！

Balmain以高級訂製服起家，在當時與Dior、Balenciaga主宰了當時的訂製市場。Balmain不落俗套又獨到的美學眼光，被當時時尚評論家讚譽讓人們對於真正的時尚、女性的型體和魅力有了全新的見解。

當時的一線女星包含Katherine Hepburn、Sophia Loren、Marlene Dietrich，到第一夫人們如泰國皇后Sirkit、尼加拉瓜總統夫人都指定要Balmain為她們量身打造衣服。同時他到美國開拓高訂市場的商機，如此大膽的嘗試也反應在Balmain的設計風格上，也因此比其他時裝品牌更早被世界認識，得到好萊塢名星及國際名人們的喜愛。

1982年Pierre Balmain逝世，1993年Oscar de la Renta接手。Oscar de la Renta真正看懂Pierre Balmain的美學，並溶入為自己的設計養分，以更貼近當代的穿衣習慣來發想每一次的系列，成功帶領Balmin突破重圍。

天才設計師ChristopheDecarnin在2005年加盟而如虎添翼，一躍成為好萊塢明星、IT女孩和上流社會女士們熱愛的品牌。

Balmain的男、女西裝外套是品牌經典，尤其是「Jolie Madame」系列，代表著大膽又前衛的輪廓，也是當今在Balmin西裝外套上看的美學精髓。現在主要產品線有女裝、男裝、配飾、香水，Balmain再度又回歸時尚舞台C位。

現在Balmain正式進駐加州南海岸廣場，與大家分享源自巴黎的時尚！

好萊塢 加州 泰國 尼加拉瓜

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