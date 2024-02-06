宏信財稅規劃提醒新移民，第一年報稅要特別注意

宏信財稅規劃集團的負責人劉亞娟

美國的稅季1月底開始，4月15日左右截止。 如果資料準備得不夠齊全、無法及時完成申報，需提前向IRS 提交4868表格申請延期，可以延期6個月到10月15日再申報。 宏信財稅規劃集團的負責人劉亞娟(Susan）特別建議新移民 ，第一年報稅 要特別注意，來美後第一次報稅是次年的報稅季，次年便要向IRS申報前一年度的個人 全球收入所得。 新移民的資產有美國以及海外，涉及國際稅法。

美國的會計師事務所分工很詳細，新移民第一年報稅，一定要找專精國際稅法的會計師。 準備稅務資料的時候一定要小心，1月31日前，各金融機構會發各種稅務文件，收到稅務文件要給自己的會計師，例如銀行會發1099給有利息或分紅的客戶。 拿到綠卡 以後就成爲美國的稅務居民，所以全球的稅務收入都要報稅。 例如在中國的收入也要在美國報稅，美國與中國有稅務協議，所以不會繳2個稅，在中國交的稅要講給自己的會計師，就會進行抵扣減免。

作爲美國稅務居民，不但有報稅的義務，也有稅務申報的義務。 例如在海外的資產，如銀行賬戶，股票賬戶，海外人壽保險，都要向美國的財政部及稅務局申報。 第一年報稅很複雜，因爲美國及國內的法規都不一樣。 如全家一起報稅，總額超過一萬美金就要申報。 如果漏報一個罰款一萬，如果是故意漏報罰款可高達50%。 說到海外贈予，例如收到父母或親戚從海外贈予的現金或其他有價值的東西，美國稅務局規定，超過10萬美金也要申請申報。 所以大家要如實申報。

宏信財稅規劃集團，專精新移民報稅，有些是美國以外的公司，在川普稅改之前，如果是控股公司，沒有分紅就不用繳稅。 但新的稅法，不分紅有利潤，就要交稅，一定要如實的向會計師說明。

美國宏信財稅規劃集團是一家說中文的註冊會計師事務所，主要從事財富規劃以及美國和國際稅法。 提供個人及公司稅務規劃，移民前，移民後稅務規劃，海外資產合規申報，家庭信託，遺產和贈與稅規劃，稅務諮詢和合規服務等。 客戶是綠卡持有者，中國投資 者和美國公民。 多年來，宏信憑藉著多年累積的豐富經驗為多位國內外高資產，高淨值客戶提供了高水平和多元化的會計、稅務和財富規劃等多項業務，受到客戶的一致認可和好評。

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