西來寺 春節元宵迎新禮佛 備停車位與交通車

佛光山西來寺日前舉行記者會，並希望民眾在過年期間要特別注重安全。(圖／佛光山西來寺提供)

2024龍年歲次甲辰，佛光山西來寺已經準備就緒，將從除夕2月9日晚辭歲普佛；接著展開以星雲大師 墨寶「雲水自在 祥和歡喜」為主軸的平安燈會、禮千佛、新春文化表演等多采民俗藝文活動，與南加州 民眾共同迎春納福，歡度春節。

為方便南加 民眾上山禮佛祈福，日前舉行記者會 (見圖)，在住持慧東法師主持下，由佛光會洛杉磯協會會長吳帥倫、工業市警局分局長Glenn Emery、加州公路巡警聖塔菲泉分局長Melissa Hammond及慧澤法師分別做出各項報告，並希望民眾在過年期間要特別注重安全且更具耐心，尤其，大年初一當天上香人數將超過以往，預計會有5萬到8萬人次。西來寺提醒民眾可在新春期間任何一天前往，無需搶頭香，慧東法師表示，前來上香日，皆為頭香好日。

為紓解過年期間上山人潮，初一、初二、初八及初九 (2/10、2/11、2/17、2/18、2/24) 兩個周末及元宵節，西來寺將借用Puente Hills Mall停車場特定區約一千個停車位，從上午8點至下午5點，備往返交通車免費接送來寺。上山民眾務請參照地圖及交通路標，並遵循警方指揮。

佛光山開山祖師星雲大師2024年新春給大家的祝福「雲水自在 祥和歡喜」，希望帶給眾生歡喜的佛法，對人生充滿希望。西來寺住持慧東法師表示，今年大年初一是星期六周末，民眾前來禮佛祈福的盛況可以預期，寺院以「雲水自在 祥和歡喜」為燈會設計主軸，象徵祥龍如雲水般瀟灑自然，無有罣礙。

大雄寶殿前的主燈「歡喜龍」結合中西文化的多彩輪廓，呈現「佛法西來」之義；而「歡喜」，也意涵懷著喜悅心情迎接新年。除此之外，還有成佛大道兩旁分別有「龍天護佑」、「五福臨門行三好」、「百花齊放迎新春」，以及受歡迎的「諸事圓滿」祈願樹等四個造景。

新春系列藝術與文化活動包括有：9日除夕晚七點半「辭歲普佛」、初一上午十點新春禮千佛、十二點半新春文化表演、初一及初二美食園遊會。還有佛光緣美術館西來館「古今祥龍共遨遊」陳興傑禪意書畫暨龍文化藝術聯展，二合堂「萬緣相會」水陸水陸畫展；以及海會堂舉辦的西來寺國畫班「龍年迎春沙龍藝術展」佛畫成果展。

佛光山西來寺開放時間是周末上午8點至晚上8點，平日上午9點至下午5點，地址3456 Glenmark Dr., Hacienda Heights，電話626-961-9697，網覽 www.hsilai.org。