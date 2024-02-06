首都教育學院 幼教師資證照課招生

美國首都教育學院的蒙特梭利幼教師資證照課程，開始招生。該學院表示，全球通用且具權威的AMS蒙特梭利幼教師資格證，是大齡寶媽領取就業 門票，及希望移民 美國就業創業者的機會。

該學院表示，學習美國專業證照，百年教學法，AMS教師資格證終身有效，全職媽媽能同時解決育兒焦慮，實現在家開設家庭幼兒園，不僅能提升個人教學能力，將來可轉美國幼教學士最多23學分與15個碩士學分，就業創業皆可。

學員將至美國幼兒園實習，快速提升英文口語，教學口語化，實戰教學，縮短新移民語言衝擊， 職業生涯不受年齡限制。

該學院說，簽證通過率高，符合寶媽育兒身分兼顧移民需求，家屬可申請陪讀簽證，讀全美語幼兒園或免費公立學校。 長期接觸雇主強化就業機會與申請OPT和美國工作簽證 ：回國也能獲得就業優勢，全球上百家幼兒園和幼兒機構高薪聘用擁有AMS執照的教師，市場上供不應求。

AMS幼師證照課程採取英文為主中文為輔的方式，客製化地加強學生所需的內容。 課程包含了349個小時的理論與540個小時（9個月）的實習，完成所有理論和實習課程，並達到畢業要求之後， 將獲得美國蒙特梭利協會頒發的國際幼師資證照。AMS教師資格證協助你實現就業創業與留學美國的目標，好課程與專業文憑能助你事半功倍。

該學院說，蒙特梭利幼教師資證照課程，可抵美國約一半的幼教碩士學分，優秀的學生實習有機會帶薪與申請OPT和美國工作簽證，當地20多年經驗的園長授課，老師定期回訪，上課豐富有趣 。

首都教育學院獲得美國教育局的認可，由美國蒙特梭利協會和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權， 有資格為國際留學生發I-20， 協助申請F M簽證。詳情可微信：pennyyang63 或電626-593-6988， email：[email protected]。