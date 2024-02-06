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南極探險 歐之旅推介維京遊輪享優惠

洛杉磯
「南極探險家遊 」由專家指導冰河間划獨木舟。
「南極探險家遊 」由專家指導冰河間划獨木舟。

洛杉磯訊】「歐之旅」送出特賣訊息，儘早預訂2024維京遊輪 (VIKING)，有機會享受折扣或特價國際機票，另可獲得船上消費金。詳細優惠內容可洽詢客服。

在多個旅遊行程中，南極探險家13天遊 (Antarctic Explorer) 是許多愛好近極限玩家的選擇，且認為要趁還有體力時的必遊之地。歐之旅表示，此趟冒險將前往南極半島，目睹高聳的冰川、白雪覆蓋的景觀、巨大的冰山和千載難逢的野生動物觀賞。 追隨阿蒙森、沙克爾頓和斯科特等探險家的腳步，成為一個真正野生邊境人般， 每一天都有新的驚喜和挑戰。

南極洲的極致美景令人沉醉，在一片冰冷寧靜海灣的荒野中，聆聽冰山和冰川崩裂的劈啪聲，探訪企鵝棲息地，欣賞牠們蹣跚走路，尋找座頭鯨、長鬚鯨、巨型藍鯨及南極海豹，讓人目不暇接。南極洲既空靈又雄偉，一直激勵著探險家和冒險家。歐之旅指出，南極之旅確實是一趟令人心動且說走就走的壯遊行。

「南極探險家13天遊 」由專家指導冰河間划獨木舟(見圖)，費用包含專業外套和探險裝備如步行杖和雪鞋，此團走訪兩個國家，出發日是2024年 2月至12月。

此外，歐之旅最新推出維京 「China Discovery」 遠洋遊輪，穿越亞洲體驗中國豐富的歷史，在二月底前預訂享特別優惠。其他推介包括：「加拿大和大西洋海岸線 16天」 出發日4月2、10日及 10月10日。「智利峽灣和巴塔哥尼亞探險家 15天」出發日 3月2、10日。「巴拿馬和景優南美洲 18天」走訪四個國家，出發日 3月16、24日, 10月22、25日。「加拿大發現號 16天」走訪兩個國家，出發日 4月17、29日，8月3日、15日。

更多詳情，可電詢歐之旅 (626)289-8587或上網 EuropaHolidayUS.com。

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