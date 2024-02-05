南海岸廣場樂天皇朝(Paradise Dynasty) 推吉祥年菜

為慶祝龍年到來，特別推出精選六道海、陸、空吉祥年菜，即日起至3月31日。

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龍重登埸：新加坡 式黑椒炒龍蝦

龍年年菜首先龍重登埸的是「新加坡式黑椒炒龍蝦」，採用新鮮波士頓 龍蝦，以新加坡式料理，以黑胡椒、蔥、薑炒龍蝦，將波士頓龍蝦展現出南洋風味，跟此間一般吃到的港式龍蝦是別有滋味。

年年有餘：清蒸智利鱈魚

一抹青葉白方鱈魚集視覺、口感美味、營養的一道菜餚，還令人誤會是一方豆腐的清爽。採用頂級密調至尊醬油清蒸，保持鱈魚鮮甜多汁，同時突顯魚肉的優良口感，簡單的烹飪，老師父的火侯手藝及新鮮食材，這種菜控制留香年年有魚。

天堂鹽水鴨

一道精心醃鹽水鴨，表面是鴨肉片，頗為入味，那味道不只是鹽的自身鹹味，更是帶著輕微甜意的鴨肉不算嫩稔香口，肉質部分主為瘦肉，未會變韌，看似簡單確是師傅的功力。

黃金咸蛋黃蝦

賣相十分精緻的黃金咸蛋蝦球，除去蝦殼方便進食，鹹蛋同蝦球炒起，充滿著油黃咸香，非常入味，香而不膩。

瑤柱紅燒豬腳

這款圓形的紅燒豬腿在醬中一層層飽滿的膠原蛋白，配上清爽的菠菜、瑤柱（干貝乾絲）在美味可口的醬汁中而不油膩，象徵著家庭團聚，為新年帶來幸運和穩定！

皇朝八寶飯

這個是用料實際，實實在在看得見的八寶包括：蓮子、紅棗、枸杞、紫米、紅豆、櫻桃、葡萄乾、杏仁片、糯米及桂花，軟綿清爽，入口即化，用料結實不同一般糯米八寶飯。

六道主廚農歷新年菜餚，價格從 9.88 美元到 88.88 美元不等。在新年期間，客人將收到帶有證書的幸運紅包，下次訪問可享20%折扣。南海岸廣場樂天皇朝位於 Bloomingdale’s 的 Collage Culinary Experience內 ，是一家來自新加坡的中國特色美食的全方位服務餐廳。另外今年樂天皇朝即將拓展分店，敬請期待！訂位電話：（714）617 －4630。