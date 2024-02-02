文景假期帶領探索臺灣之美 2/25環島九天遊

文景假期推出「九天臺灣環島遊」，2月25日出發。圖為台灣的華麗廟宇建築。(圖／文景假期提供)

快抓住農曆春節出遊的尾巴，文景假期推出「九天臺灣環島遊」，2月25日出發，費用$2,499元包含全程從洛杉磯 出發的往返國際機票、酒店、三餐、景點門票，儘早報名。

成立19年的文景假期，是北美最大出境遊旅行商之一，該公司表示，臺灣是個充滿驚喜的寶島，擁有令人陶醉的自然風光、悠久的歷史傳承以及獨具特色的美食文化，歡迎此間華人跟著文景假期展開難忘的臺灣之旅。

文景假期推介，臺灣的自然奇景從地質奇觀到宜人的海濱景色都值得探索，如峨眉湖的清澈湖水、太魯閣的壯麗峽谷，以及阿里山 的雲海日出。此外，臺灣豐富的文化傳承和博大精深的歷史底蘊，可從走進傳統的廟宇、古老的街區開啟，華麗的廟宇建築、店家琳瑯滿目的傳統手工藝品等，引回到悠久的歷史長河中。

遊台灣從著名的夜市小吃到傳統的台式料理，也是一趟色香味俱佳的美食之旅。台灣更擁有來自各地的珍饈美味，大街小巷都可品嚐到臺灣獨有的中華美食文化。

同時， 臺灣不僅傳承著古老的文化，更精於現代化的創意與藝術，其藝術村落、現代建築、潮流購物區，每一處都呈現著臺灣獨特的現代風貌。走訪臺灣欣賞街頭藝術、參與文藝活動，感受臺灣文化的前衛之美。文景假期表示，這片土地最美的風景之一是臺灣人的熱情好客，關懷和友善，可隨處與當地居民親切交流，融入傳統大小慶典。

文景假期秉持品質和價格並重，結合線上及線下服務，在全美、加、澳、中共計十多家線下旅遊體驗店，官網提供數千條產品可供選擇。中、英、西班牙語團每週都有發團，每年組織數萬人出境旅遊。諮詢電話：總店洛杉磯 (626)300-1111，爾灣99大華內 (626)576-9688，鑽石吧 (888)664-5678，中文網站 www.wenjing.com 。