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許氏參業攜手日本北海道漁業聯合會 春節展銷

洛杉磯訊
許氏參業集團攜手日本北海道漁業協同組合連合會，於日前舉辦新春展銷會。(圖／許氏參業提供)
許氏參業集團攜手日本北海道漁業協同組合連合會，於日前舉辦新春展銷會。(圖／許氏參業提供)

農曆新春將近，如何送新年好禮？許氏參業集團攜手日本北海道漁業協同組合連合會，於日前舉辦新春展銷會，推廣日本北海道特產的干貝與昆布，並提供各種優惠。

許氏與北海道漁業協同組合連合會合作將近30年，日本參訪團近年來積極參與每年的春節展銷會，希望能掌握北美華人消費資訊，拓展全美華人市場。北海道漁業協同組合連合會代表理事常務山口重幸（JukoYamaguchi）表示：「北海道地理環境優良，水質特別清澈，出產的干貝具有新鮮、芳香、美味等特色，其生產佔世界市場首位，達八成以上，更因為品質優越而獲得了全球第一的評價。產自北海道的昆布顏色呈灰黑色，為細長昆布中產量最多的一種。北海道品質精純的干貝與昆布，多年來透過許氏推廣，受全美華裔消費者的肯定。未來希望能與許氏更密切合作，提供美洲的顧客更多優質的北海道特產。」

許氏參業集團總裁許恩偉（圖右四）表示：「2024年許氏邁入50週年，將推出各項週年慶優惠，希望與全美消費者一起歡慶。許氏參業集團在創辦人許忠政及許聖美的帶領下，已成為全美規模最大華人自產自銷的花旗參產銷企業；50年來更本著誠信服務的宗旨，以堅持原產地與講究地道的品質保證，為消費者提供許多優質的花旗參系列產品及生技研發健康保健品外，也同時代理北海道干貝等各類珍貴海味。」

許氏參業集團除了透過全美各地實體經銷商網提供服務外，許氏購物網更以豐富的品項及各種不同優惠，提供全美消費者方便的購物服務。近期推出的美中海外倉服務，消費者只要在美國下單，中國海外倉即可出貨。消費者可在各大超市及許氏特約經銷商選購許氏。服務專線1-800-826-1577或上網www.hsuginseng.com。

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