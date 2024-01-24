江味農居士金剛經講堂 本周六開講

江味農居士金剛經講堂，新的一年繼續爲大家開課，今年的第一堂課開講日期是本周六(27日)早上10點，由李秉信老師主講 「金剛經離色離相分第二十」，該課程免費對佛學有興趣人士開放，可提前預約上課或點擊鏈接上網觀看https://www.youtube.com/watch?v=2qQ3aRWOHrs。

已故江味農居士 生於清同治11年

江味農居士生於清同治11年，原籍江蘇江寧，幼年在家塾攻讀儒書，好學且天資聰穎。江味農居士「金剛經講義」以白話文撰寫，易懂。江味農自幼隨著其長輩持誦「金剛經」結下因緣。後來參考了11種版本的經文註疏、贊述，包括敦煌石室發現的一千多年前唐朝書法家柳公權寫的金剛經，也有九百多年前東傳到日本 再傳回來中國的「金剛經註」及清朝乾隆時的「金剛經疏記彙編」等，晩年講金剛經，花40年畢生心血著「金剛經講義」。金剛經在中國是一部很有名的佛教聖典，可以說是佛經的群經之首。

來自台灣僑居洛杉磯江味農居士的後人，華商江家駦、李佩珍夫婦

來自台灣僑居洛杉磯 的江味農居士的後人，華商江家駦、李佩珍夫婦，於2021年設立「江味農居士金剛經講堂」至今邁入第4年，固定在每個月的最後一個周六，設有一場免費金剛經講座，希望讓更多的人認識金剛經，提供金剛經講義 ，與對佛學有興趣人士結緣。

李秉信老師主講

李秉信老師畢業於台灣新竹清華大學核工研究所碩士，美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班，加州 五系中醫藥大學中醫及針灸博士，曾任中華民國 僑務委員，現於洛杉磯從事商業地產投資 管理買賣，加州安那罕市旅館業主，加州執照中醫師。

江味農居士的後人，華商江家駦文

李秉信老師每次的課程都條理清楚有啓發性，預約上課電話626-274-2727，講堂地址 222 N, Vincent Ave, Covina, CA 。