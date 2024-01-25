太子牌及威州花旗參農業總會 推廣威州花旗參

美國太子行即是獲授權，可在產品上印有官方「老鷹徽號」的公司。(圖／美國太子行)

全美銷量冠軍的「美國太子牌」，將在27日和28日參加本報年節展活動，他們是此次的主要贊助商之一。他們將協同威斯康辛州 花旗參農業總會一起參加活動，推廣威州花旗參，並推出特價產品，和分享最新消息。

活動當天，他們將推出100元禮包，有三、四、五個產品組合的禮包供選擇，項目有1磅花旗參、泡參、長枝參、4 oz的短枝小號、6 oz的長枝中號、香港 名牌安記鮑魚等的組合禮包（以現場的供貨情況為準）。同時他們也將設置$1產品區，提供許多產品供民眾選購，還有許多特價產品，全部賣完即止。

美國太子牌以選用百分百威斯康辛州花旗參而備受業界尊重。威州花旗參農戶合作協會選定太子行為全美最大的威州花旗參經銷商，負責推廣和銷售純正的威州花旗參。同時為了維護威州花旗參的信譽，威斯康辛州花旗參農業總會(GBW)，對經過該機構認證的真正威州花旗參，授予官方的「老鷹徽號」，以示證明。美國太子行即是獲授權，可在產品上印有官方「老鷹徽號」的公司。

美國威斯康辛州得獨特地理環境和合適的氣候，多項科學研究與醫藥領域已證明：產自威州的花旗參含有最高的人參皂甙。因此市面很多花旗參都自稱是威州花旗參，但經抽查近90%都是假貨。這就是為什麼花旗參業界最具權威性的機構-威州花旗參農業總會(GBW)，要經過認證的真正威州花旗參，印上官方「老鷹徽號」的原因，讓消費者有憑証依據，不買到冒牌假貨。

美國太子行於1983年正式成立，作為一個多元化的公司，美國太子行專門從事市場營銷，進口及代理商。代理產品包括精美食品、飲料、保健品，天然外用非處方止痛藥（如著名的萬金油）、中草藥製品、茶葉等 ; 美國太子行同時亦從事產品配方研究、包裝，以至其他品牌的代工生產，在行內贏得良好聲譽。

美國太子行公司總部位於舊金山灣區，其分公司則設在紐約、洛杉磯、香港、中國及馬來西亞。美國南加州 分公司Baldwin Park電話626-333-1988。