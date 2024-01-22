角聲癌症協會1月 27舉行『線上』乳癌病友會。

角聲癌症 協會將於1月27日時透過Zoom舉行舉行『線上』乳癌病友會。美西時間上午10至12時特邀UCLA 血液與腫瘤 科醫師齊多佳專題分享《乳癌復發與治療》，美西時間下午2至4時由UCLA Health，血液與腫瘤科姜宜港醫師主講「肺癌問與答】。

齊多佳醫師的《乳癌復發與治療》將淺入深出介紹什麼是復發？復發癥兆與症狀，復發治療方法，常見輔助療法，問題解答，健康飲食單元，小組交流等歡迎乳癌的病友與家屬踴躍報名參加。網上報名 https://bit.ly/48ehuPQ 或掃描二維碼

姜宜港醫師主講「肺癌問與答】將提供問題解答，癌友分組交流。網上報名 • https://bit.ly/3TqBj2i 或掃描二維碼。

報名電話：(626) 286-1306。 《角聲癌症協會》成立於2002年的非營利社會服務組織，隸屬於基督教角聲佈道團，創辦人李偉強牧師曾服務香港 及美國敎會，1994年罹患肝癌，之後參加了聲抗癌互助會，深深體會對病患者關懷和鼓勵的重要，成為該團之事工主任，致力參與福音及社區服務的工作至今。該協會提供各項癌患服務，支持癌友抗癌，推廣癌症教育宣導，增加癌症防治知識與警覺。結合學術研究計劃、主流醫療機構，強化癌症服務資源共享，促進癌友生活品質的提升，也協助癌友及家人交流，相互鼓勵，激發正面抗癌心態。2002年至今己服務超過3,600位華裔 癌症病友。角聲癌症協會地址：715 E. Mission Road，San Gabriel，CA 91776。