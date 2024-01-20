First 5 California 免費提供孩子健康快樂成長資源

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【洛杉磯 訊】自 1998 年以來，加州 政府用香菸稅成立的機構First 5 California ，一直致力讓加州的兒童，獲得最好的人生開端並茁壯成長。

First 5 California 是此次世界日報 年節展的主要贊助商，他們的攤位在D1、 D3、 D5、 D7，以及一台歡迎家長帶兒童入內參觀的大卡車；所附圖片即是車子內部給孩子玩的互動遊戲（見圖）。

歡迎屆時全家一起參與年節展上 ，First 5 California 的免費Toxic Stress Takedown體驗； 有趣的互動遊戲和活動、獎品，以及大量讓家長確保孩子健康快樂成長的資訊資源等你來探索。他們的位置就在Garvey和Nicholson Ave交口處，再往東走靠近Alhambra Ave，就是迪斯奈樂園參展的場地。

加州人認為，我們州的兒童是重中之重。 這就是為什麼選民在1998 年通過了第10號提案，對每包香菸徵收50美分的稅，創建了 First 5 California（加州兒童和家庭委員會）。First 5 California的計畫和資源，旨在對兒童五歲前發揮重要作用的教育工作者、父母、和照顧者給予教育和支援，以便幫助加州兒童邁出最佳的人生第一步、成長過程順利茁壯。

自成立以來，First 5 已為數百萬家長、照顧者、和 0 至 5 歲的兒童提供了這些關鍵服務。25年來First 5 的目標是：在一代人的時間內，所有孩子都能獲得安全、穩定、有益的關係和環境，以實現健康發展。

First 5 倡導為所有兒童提供應有的良好開端，重點關注產前至5歲的兒童及其家庭，以優化兒童早期發展。因為在孩子生命的最初幾天、幾個月和幾年裡，透過定期和持續的語言互動、以及與有愛心成年人的接觸，可刺激大腦發育。

First 5 並是幼兒期高品質雙語學習、實踐、和雙語好處的倡導者。因為在學習第二語言的同時保留母語的兒童，具有認知和社交優勢。

讓你的孩子有個更好的開始。First 5 認為所有加州的孩子，都應該獲得高品質的早期學習機會。家庭是孩子的第一位也是最重要的老師，尤其是在孩子出生後的最初幾個月和幾年中，關鍵著大腦發展方面。同時產前和兒童早期接觸尼古丁和二手菸，會對健康和大腦發育產生長期的不利影響。