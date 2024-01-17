我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

Gemini Food 老董食品 四個攤位熱銷零食飲料

洛杉磯訊
蘭芳園
蘭芳園

Gemini Food 老董食品，為年節展帶來品類繁多的零食和飲料。無論是金然棧（Kam Yen Jan）臘腸，Mr. Brown伯朗咖啡，蘭芳園港式奶茶，或是其他眾多零食飲料，老董食品的攤位都應有盡有。攤位號碼A-41，A-43，A-45，A-47。

老董食品表示，金然棧公司是北美地區領先的中式肉製品製造商，主要生產中式香腸和揚子中式燒烤豬肉等商品。產品使用正宗原始的食譜、先進的設備，以及高度的食品安全標準進行製造。金然棧公司是經美國農業部（USDA）檢驗合格的生產設施，按照最高安全標準進行產品的處理、製造和儲存。

Mr. Brown伯朗咖啡誕生於1982年，為台灣即飲咖啡的領導品牌，至今已外銷超過35國。多樣產品類型與口味，讓品飲咖啡的體驗更豐富多變。從世界各地的不同咖啡產區採購咖啡豆，所有的綠色咖啡豆在用於製作Mr. Brown咖啡之前，都經過標準的操作程序。同時，為了保留原始風味和香氣的豐富好味，該團隊會根據每種咖啡豆的特性調整烘焙的時間和方法。年節展當天將熱銷伯朗咖啡城市限定版及多種口味。

此外，蘭芳園港式奶茶也在老董食品攤位銷售。蘭芳園始創於1952年，享譽香港半個多世紀，原料天然，選材考究，獨創秘方，工藝獨特。該品牌是香港現存最古老的港式奶茶舖之一，精選澳大利亞奶源，印度阿薩姆紅茶，具經典配方和制茶工藝。年節展當天將熱銷港式鴛鴦和絲襪奶茶。

Gemini Food Corporation
Gemini Food Corporation
金然棧
金然棧
伯朗咖啡
伯朗咖啡

咖啡 香港 食譜

上一則

Answer House 關東煮10元3串 並歡迎加盟

下一則

河濱縣警局無人機 追蹤逃犯車捕3嫌

延伸閱讀

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
好市多年貨登場華人搶購 傳統口味受歡迎

好市多年貨登場華人搶購 傳統口味受歡迎
「高學歷」零食 就愛蹭文憑 打臉也不怕

「高學歷」零食 就愛蹭文憑 打臉也不怕
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
首創 谷歌推出手機版AI模型Gemini 強調超越GPT4

首創 谷歌推出手機版AI模型Gemini 強調超越GPT4

熱門新聞

Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
三大傳染病肆虐南加，華人如何應對？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

2024-01-11 13:45

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案