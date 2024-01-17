Gemini Food 老董食品 四個攤位熱銷零食飲料

蘭芳園

Gemini Food 老董食品，為年節展帶來品類繁多的零食和飲料。無論是金然棧（Kam Yen Jan）臘腸，Mr. Brown伯朗咖啡 ，蘭芳園港式奶茶，或是其他眾多零食飲料，老董食品的攤位都應有盡有。攤位號碼A-41，A-43，A-45，A-47。

老董食品表示，金然棧公司是北美地區領先的中式肉製品製造商，主要生產中式香腸和揚子中式燒烤豬肉等商品。產品使用正宗原始的食譜 、先進的設備，以及高度的食品安全標準進行製造。金然棧公司是經美國農業部（USDA）檢驗合格的生產設施，按照最高安全標準進行產品的處理、製造和儲存。

Mr. Brown伯朗咖啡誕生於1982年，為台灣即飲咖啡的領導品牌，至今已外銷超過35國。多樣產品類型與口味，讓品飲咖啡的體驗更豐富多變。從世界各地的不同咖啡產區採購咖啡豆，所有的綠色咖啡豆在用於製作Mr. Brown咖啡之前，都經過標準的操作程序。同時，為了保留原始風味和香氣的豐富好味，該團隊會根據每種咖啡豆的特性調整烘焙的時間和方法。年節展當天將熱銷伯朗咖啡城市限定版及多種口味。