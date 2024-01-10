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傳統製藥公司 保健品代工一條龍服務

【洛杉磯訊】
(圖片由客戶提供)
(圖片由客戶提供)

傳統製藥公司(TCM Product, Inc. )擁有多年製藥經驗，提供多元化保健品代工的一條龍服務，為有需要的公司產品，開創保健品事業的未來。

該製藥公司表示，歡迎前往他們的保健品代加工廠參觀，他們是保健品公司的最佳合作夥伴，他們以「產品升級，品質有保障」為宗旨，秉持著專業、效率、品質三大準則，為保健品公司的產品提供優質的服務。品質優越，價格實惠，交貨守時是他們的承諾。

在競爭激烈的市場環境中，產品的品質是事業成功的基石。傳統製藥公司表示，他們擁有多年的製藥經驗，以專業品質為保障，通過FDA核准、加州衛生局審核，並符合cGMP保健品加工廠標準。這不僅是他們的標準，更是替保健品公司事業的價值提升，出廠的品質可靠，讓受代工公司的品牌在市場中獲得長遠的信任。

該製藥公司提供多元化的代加工服務，包括磨粉、混粉、膠囊填充、打片、罐裝、鋁箔包裝片、茶包等，他們一條龍的服務，讓受託公司輕鬆無憂，專注事業發展。並且擁有專業的設計師團隊，為受託公司量身訂做獨特的產品包裝和標簽，協助在市場競爭中脫穎而出，營造獨具特色的品牌形象，獨樹一幟。

他們為客戶提供一站式的文件辦理服務，包括生產證明、FDA自由銷售證書、各種出口許可證，省去煩惱和麻煩，輕鬆省時，展開國際市場。傳統製藥公司表示，選擇他們是選對了一個充滿經驗與專業的合作夥伴，他們堅守品質、尊重傳統，同時不斷創新，致力於攜手共創成功，打造卓越品牌。

有關任何保健品代工服務，可電626-350-3350或電子郵箱[email protected]查詢或洽詢，或至網址www. TCMProductinc.com瀏覽詳情，地址在2422 Seaman Ave., El Monte, CA。

FDA 加州

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