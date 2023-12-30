余晨峰律師 歲末佳節交通執法採零容忍態度

【洛杉磯 訊】每年12月歲末和新年假期，是全美各地交通執法部門最繁忙的時間。余晨峰律師提醒民眾，在這段節日期間定要小心駕車。

每逢節慶來臨前，全美各級交通部門會統一執法策略，嚴厲對付「受影響不良駕駛行為 impaired driving 」。余晨峰律師指出，當今執法人員對impaired driving採取零容忍態度。美國國家公路交通安全管理局NHTSA ( National Highway Traffic Safety Administration )，在此時間至新年1月1日，全國均大力推動對付「受影響駕駛不良行為」的運動，提醒民眾一定要「清醒駕駛」，否則會被攔截，NHTSA並與多個非盈利機構合作，加強道路交通安全教育。

余律師表示，除了使用高可見度飽和執法，讓道路使用者心生警惕，各級交通執法部門會嘗試用路障來檢視每一位經過的司機是否有「受影響不良駕駛行為」，以保證大家安全駕駛。最新資料指出，2021年間，全國道路上有1萬3千多人因酒醉車禍事件失去生命，另有資料顯示，每年全美民眾會遇到大約2100萬個因醉駕而導致災難性事故的機會。

歲末正值美國傳統節慶及公司辦尾牙活躍期，在聚會或派對期間飲酒，要事先預早規劃行程，包括網約車 丶公共交通工具丶和留宿地方等。此外，許多民眾在假期裡選擇經濟型自駕遊，道路上行車數量亦將大幅度增加，車禍發生的危險情況隨之增多。余晨峰律師提醒大家務必要小心駕駛，切記「開車不飲酒，飲酒不開車」的好習慣，快樂出門，平安回家。

余晨峰律師事務所是一家致力於提供優良法律服務的國際律師事務所，在華人 社區為民眾服務已超過30年。其經驗豐富的律師團隊以專業的知識和謹慎的態度，細緻評估每宗車禍案件賠償的風險及可行性；並策劃出周全的訴訟方案，熱忱為客戶爭取最高法律權益。余晨峰律師事務所 (My Law Corporation) 地址在 2 E. Valley Blvd., Suite 270, Alhambra, CA， 7天24小時服務熱線(626) 289-2833，網址 MyLawCorp.com。