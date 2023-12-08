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華明勝律師事務所團隊 提供全方位法律服務

洛杉磯訊

業務涵蓋南加州與北加州的「華明勝律師事務所」，除有龐大的律師團隊外，更為客戶做全方位的法律服務。

華明勝律師事務所表示，在車禍、工傷、移民、勞工法、刑事辯護、人體傷害與社安福利等領域，都擁有專業的律師、與經驗豐富的資深法律助理團隊，盡全力為客戶爭取應有權益。

事務所不但律師陣容強大，而且團隊成員具有英語、國語、廣東話、台語、西班牙話等多語言優勢，還提供給客戶個人化的選擇，讓客戶在無語言障礙的情況下，取得詳細且高品質的專業法律服務。

該律師事務所(Law Offices of Scott Warmuth)自1984年起，便一直為客戶服務，並且以替客戶爭取最大權益，提供客戶個人化且專業的法律咨詢為目標。他們的移民法律團隊，服務過的客戶跨越50州甚至遍及全球。專業的移民法律團隊，將會一路陪伴客戶完成辦理移民申請程序；強大陣容的人體傷害律師團隊，則會以客戶的最大權益為目標，經驗豐富的工傷與社安部門，更會為客戶爭取理應享有的福利。

當你生活中出現問題、或者你面臨著法律的挑戰，華明勝律師事務所表示，會提供專業的服務，幫助你獲得法律的公正和實現你的目標。38年來該律師事務所不斷地礦張服務範圍，包括在北加州、內華達州、德州等都紛紛設立分公司。該律師事務所代表的客戶，來自跨州甚至跨國的不同背景、不同文化的客人和案件，事務所表示，他們都會全力以赴替客戶爭取到應有的權利。

如有關任何相關的法律問題，可撥打華明勝律師事務所華語諮詢專線626-282-6868，或上網至www.law888.com瀏覽服務詳情。他們的法律團隊，將為你提供完善的法律需求。

移民 加州 福利

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