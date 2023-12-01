西來寺35週年慶 舉辦佛法西來紀念特展

西來寺35週年慶開幕典禮。

西來寺迎接成立35週年，特舉辦「佛法西來35週年慶祝活動」，除文化表演、園遊會、祈福法會外，美術館 特別推出「佛法西來紀念特展」，即日起至2024年1月21日止展出，歡迎參觀。

西來寺是台灣佛光山第一座海外道場，於1988年11月26日落成，締造星雲大師 國際弘法的里程碑。

佛光緣美術館西來館推出的「佛法西來紀念特展」，以35個展櫃，總長近398英呎的篇幅，展出星雲大師的10個時期、西來寺建寺緣起、西來寺弘法重要事記「西來第一」、以佛光山四大宗旨為基礎的七大弘法特色、以及面對世紀新冠疫情時的弘法挑戰與突破等內容，內有大量珍貴歷史照片及35年來各種弘法里程碑的敘述。

日前在35週年慶祝活動開幕典禮上(見圖)，住持慧東法師表示，一路走來，成為一個為各族裔與文化提供交流與融合的中心，是值得珍惜的成長。佛光山文化院院長依空法師表示，西來寺有賴於大師的「願心」、第一任住持慈莊法師的「耐心」、大眾的「愛心」，三心眾志成城才能創建。加州 第30選區參議員鮑伯艾丘利塔頒發參議院的決議表彰作為祝賀，肯定西來寺的傑出貢獻。

文化表演以渾厚的太鼓聲揭開序幕，西來寺佛光合唱團，三好學園家長等團體均有精彩演出。出席慶祝活動者還有菩提寺住持照初法師、工業市警察局長 Glenn Emery、哈岡促進會代表 Steven Wu等。

佛光山開山寮監寺覺具法師、自2001年開始擔任大師的侍者，以「星雲大師的人間佛教」為題，分享大師的言傳身教及珍貴的影片，與聽眾共勉不忘師志，法堂座無虛席。

成佛大道園遊會當天推出各國風味蔬食小吃，教育攤位推廣星雲大師英文書籍、人間繪圖、三好法語尋寶、法輪常轉等吸引人潮。

西來寺地址3456 Glenmark Dr., Hacienda Hts., 電話(626) 961-9697。