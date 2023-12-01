我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI提醒：遇電信詐騙 48小時內報案7成機率可追回金錢

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

西來寺35週年慶 舉辦佛法西來紀念特展

洛杉磯
西來寺35週年慶開幕典禮。
西來寺35週年慶開幕典禮。

西來寺迎接成立35週年，特舉辦「佛法西來35週年慶祝活動」，除文化表演、園遊會、祈福法會外，美術館特別推出「佛法西來紀念特展」，即日起至2024年1月21日止展出，歡迎參觀。

西來寺是台灣佛光山第一座海外道場，於1988年11月26日落成，締造星雲大師國際弘法的里程碑。

佛光緣美術館西來館推出的「佛法西來紀念特展」，以35個展櫃，總長近398英呎的篇幅，展出星雲大師的10個時期、西來寺建寺緣起、西來寺弘法重要事記「西來第一」、以佛光山四大宗旨為基礎的七大弘法特色、以及面對世紀新冠疫情時的弘法挑戰與突破等內容，內有大量珍貴歷史照片及35年來各種弘法里程碑的敘述。

日前在35週年慶祝活動開幕典禮上(見圖)，住持慧東法師表示，一路走來，成為一個為各族裔與文化提供交流與融合的中心，是值得珍惜的成長。佛光山文化院院長依空法師表示，西來寺有賴於大師的「願心」、第一任住持慈莊法師的「耐心」、大眾的「愛心」，三心眾志成城才能創建。加州第30選區參議員鮑伯艾丘利塔頒發參議院的決議表彰作為祝賀，肯定西來寺的傑出貢獻。

文化表演以渾厚的太鼓聲揭開序幕，西來寺佛光合唱團，三好學園家長等團體均有精彩演出。出席慶祝活動者還有菩提寺住持照初法師、工業市警察局長 Glenn Emery、哈岡促進會代表 Steven Wu等。

佛光山開山寮監寺覺具法師、自2001年開始擔任大師的侍者，以「星雲大師的人間佛教」為題，分享大師的言傳身教及珍貴的影片，與聽眾共勉不忘師志，法堂座無虛席。

成佛大道園遊會當天推出各國風味蔬食小吃，教育攤位推廣星雲大師英文書籍、人間繪圖、三好法語尋寶、法輪常轉等吸引人潮。

西來寺地址3456 Glenmark Dr., Hacienda Hts., 電話(626) 961-9697。

星雲大師 美術館 加州

上一則

聖迪馬斯全新豪宅社區 12/9活動歡迎參加

下一則

大家來寫書／沈秀青《草根大使當年勇》創作感言

延伸閱讀

紐約觀音堂舉辦素食主藝分享會 圓滿成功 近1,500位佛友共同參與共沐佛光法喜充滿

紐約觀音堂舉辦素食主藝分享會 圓滿成功 近1,500位佛友共同參與共沐佛光法喜充滿
芝加哥青年學子 參訪佛光山 認識人間佛教

芝加哥青年學子 參訪佛光山 認識人間佛教
北藝大等大學美術館相繼開幕 考驗永續經營

北藝大等大學美術館相繼開幕 考驗永續經營
歲末節日至 新澤西佛光會捐贈社區300份食物

歲末節日至 新澤西佛光會捐贈社區300份食物
僑教中心整修完成 舉辦台灣園遊會

僑教中心整修完成 舉辦台灣園遊會
俄無人機攻擊敖德薩至少5傷 被炸美術館今滿124周年

俄無人機攻擊敖德薩至少5傷 被炸美術館今滿124周年

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷