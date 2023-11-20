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娛樂與多元文化StarS Gala 慈善晚宴

洛杉磯訊

StarS Gala由星計畫、韓亞股權投資，携手百名頂尖電影人、時尚明星、跨元產業的精英共同創辦的全球跨元產業慈善之夜。以娛樂與多元文化為主導，致力於推動各産業的碰撞與融合。StarS不僅是主流社交圈，電影與時尚的一種匯聚，更是文化與資本的偉大探索。

StarS Gala慈善晚宴紅毯儀式，於11月14日在Audrey Irmas Pavilion舉辦。紅毯上封神導演烏爾善率領封神劇組演員夏雨，黃曦彥，劉樂，侯雯元帥氣出場。中國女演員龔蓓苾與Deyyan Eng一同亮相。林夏薇，佐藤健，Teo Yoo等來自印度，韓國，日本，泰國，菲律賓等國演員先後出場。

封神導演烏爾善率領封神劇組演員
封神導演烏爾善率領封神劇組演員

被稱之為中國電影教父的中國著名製片人、導演韓三平；中國著名電影執導、編劇、執行製片人陸川。Donna Gigliotti奧斯卡史上僅有的九位獲得最佳影片獎的女性之一，也是多次獲得奧斯卡提名的電影製片人；Anthony McCarten新西蘭知名電影編劇、製片人及導演；本次大賽獎杯 設計者，越裔美國藝術家、慈善家Daniel K. Winn等各界名流近百人出席紅毯慈善晚宴。

中國著名電影導演陸川
中國著名電影導演陸川

StarS合作慈善組織，洛杉磯女性電影協會（WIF），成立於1973年，協會致力於為影視行業中的女性，無論是在鏡頭前還是幕後，無論經驗層次如何，倡導和促進專業發展，實現性別平等並推動創新。50年來，女性電影協會頒獎禮的以往榮譽獲得者包括，奧黛麗赫本（追授），珍妮佛安妮斯頓，寳拉瓦格納，埃米莉布朗特，凱特布蘭切特，珍妮佛洛佩茲，尼可基嫚，贊達亞，簡方達等。

Anthony McCarten新西蘭知名電影編劇
Anthony McCarten新西蘭知名電影編劇

獎項包含娛樂時尚領域如設計，美學藝術，明星等。分別包含年度最據時尚影響力獎，年度電影時尚美學獎，年度娛樂時尚設計師獎，年度公益人物獎，年度最具商業價值，年度女性電影人。跨領域獎項有商業，科技人物等。另有年度時尚先鋒獎，最佳跨年創作獎，科技娛樂創新獎，娛樂資本慈善獎等。

StarS百大人物榜，表彰的是百大最具影響力人物，傑出的領袖對多元化及跨產業的發展做出重大貢獻的創新。具有啟發人們及促使人們深思的力量。

時尚 奧斯卡 凱特 珍妮佛洛佩茲 投資

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