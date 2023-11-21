樂活50加 免費接種流感/新冠疫苗 並送禮卡

協助長者接種疫苗。(樂活50加提供)

「樂活50加 Happy 50 Plus」 獲得美國全國區域老齡機構協會（USAging）頒發的新冠和流感疫苗 接種計畫資助。即日起到12月17日，每個周末在華人聚集城市的德成行或大中華超市，協助南加民眾接種疫苗，接種者可獲高達40元的購物禮卡。此活動需先上網 Happy50Plus.org 進行註冊，詳情電詢 800-881-3466。

「樂活50加」公益基金會首席執行官兼共同創辦人李兆平 (Amanda Lee) 表示，該經費來自美國衛生部社區生活管理局 (U.S. Administration for Community Living) ，針對服務疫苗接種率整體較低的中老齡族群和殘疾人口，並加強服務長期資源不足的弱勢民眾。

USAging 期盼通過「樂活50加」深耕社區多年的動員力和影響力，普及教育疫苗的重要性，並幫助解決長期困擾部份華裔中老齡人群諸如語言不通、交通不便等問題。因此，「樂活50加」這次特別租了三輛巴士，分別從羅蘭岡 、蒙市和洛杉磯中國城等地點出發，免費協助無法自行開車到羅斯密參加活動的年長者。活動當天還提供禮卡獎勵，接種 一劑疫苗者可獲得20元禮卡，接種兩劑可獲得40元禮卡 。無需健康保險；也不問移民資格，完全免費。

完成預先註冊者可選擇的接種日及地點如下： 11月26日(日) 上午11時至下午3時在羅斯密市大中華超市 (8815 E. Valley Blvd.)。12月2日(六) 上午10時至下午2時在聖蓋博 市德成行 (5439 Rosemead Blvd.)。 12月3日(日) 上午11時至下午3時在羅蘭岡大中華超市 (18414 Colima Rd.)。 12月9日(日) 上午10時至下午2時在工業市德成行。12月10日(日) 上午11時至下午3時在羅斯密市大中華超市。12月16日(六) 上午10時至下午2時在聖蓋博市德成行。12月17日(日) 上午11時至下午3時在羅蘭岡大中華超市。

「樂活50加」成立於2018年，通過主辦線上線下的多元創意活動、教育研討會、教學課程等，致力改善50歲以上熟齡族的生活品質和社交活動，擁有身心健康；同時也通過提供寶貴的社區資源和有效協助，改善弱勢族群的健康和福祉。了解更多詳情或不錯過參加未來活動的機會，可關注「樂活50加」官網 www.happy50plus.org 。