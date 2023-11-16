KIA洛杉磯車展展出全電動 EV3、EV4 概念車型

Kia美國在2023年洛杉磯 車展上推出全電動EV3和EV4概念車 型展示Kia尖端的電動平台技術、源自Opposites United設計理念的造型及對領先顏色、材料和表面處理（CMF）戰略的承諾，提供未來潛在產品的願景。

Kia美國首席營運長兼執行副總裁Steven Center表示，EV3和EV4概念車風格鮮明、運用新材料，擴充Kia電動汽車系列。而加州 更是測驗電動車 成功與否的試金石」，這是Kia來到洛杉磯面對美國最精明的電動車消費者來評估對Kia產品線的反應。

Kia執行副總裁兼全球設計中心負責人Karim Habib表示，EV3概念車代表該品牌對電動緊湊型跨界車的願景，EV3外觀設計創造獨特的輪廓，包括前推的擋風玻璃、傾斜的車頂線以及連接座艙頂部的獨立C柱，賦予屋頂漂浮效果。方形輪拱的堅固外部結構採用不對稱角度切割，產生意想不到的邏輯和強烈的印象。

在內部，EV3概念車有實用性與變革性的座艙氛圍和設計融為一體。內裝擁有廣闊的視覺感，營造出情緒健康環境，柔和的情緒照明和超乾淨的儀表板表面增強了這一點。先進的人體工學座椅設計採用天然纖維結構，實現輕盈、纖薄的座椅設計，更加優雅、現代，並輔舒緩的自然色調並應用3D Knit技術，可前後滑動的桌子結合，支援四種模式：專注、社交、清新和儲存。控制台桌包含生物塑膠材料。

EV4概念車：重新定義電動轎車的本質

Concept EV4代表了Opposites United設計理念中「Power to Progress」支柱的純粹性。其四門形式強調了強大且有影響力的線條，代表一種全新類型的電動轎車，是創新的象徵。Concept EV4將幾何對角特徵線和豐富技術感的表面材料相融合，營造出一種和諧和自信的感覺，代表一種新的價值、方法和客戶體驗，獨樹一幟。

其外觀造型融合了跑車和賽車的特徵，包括低車鼻、長尾輪廓和技術性車頂擾流板。EV4概念車擁有寬大、威嚴的姿態，頭燈垂直位於引擎蓋和前保險 桿的最外緣，進一步象徵著Kia突破設計界限的決心。

EV4概念車的繭狀內裝採用時尚寬敞的水平佈局。HVAC使用界面的創新設計將控制面板和通風口整合在一起，控制面板在不使用時可以收藏在中控台中，而出風口採用針式設計，可以靈活地改變模式。車輛儲物區域和儀表板採用手工編織的織物條紋，營造出3D效果。透過使用天然染料和再生棉，材質在EV4概念車的內裝中也顯得尤為突出。

Kia America–總部位於加州爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。