迦南美食感恩節大餐 宴席特價199元

迦南美食的「感恩宴席」共有6道菜，特價199元。(迦南美食提供)

「迦南美食」感恩節表感恩，在火雞價格丶香料價格樣樣爆漲的當下，仍持守嚴選材料，最好品質，不漲價優惠顧客。原價230元至240元的「感恩宴席」，仍以特價199元供應。

迦南美食表示，嚴選USDA認證，本年出廠的高品質雞隻製作，每隻火雞都經過人手按摩，使其肉質鮮嫩多汁有彈性，迦南火雞不怕吃剩，包三明治丶涼拌丶炒菜丶骨頭熬湯熬稀飯，都讚得很！

蔗香燻火雞食材天然，雖然費功，但也值得。它是以甘蔗渣丶茶葉丶紅糖為主要煙燻原料，把握黃金燻製時間，完美保留燻香而不過度煙燻，肉嫩不柴，冷吃熱吃都很好吃。烤火雞採用獨特香料，20年飄香年年爆單，烤火雞肉嫩入味，連骨頭都捨不得丟掉。如果買火雞套餐很划算，即火雞加購古早味黑麻油香菇油飯丶南瓜派，再加14元(原價23元)即可。（烤火雞每隻$85，燻火雞每隻$95）。

另「感恩宴席」(見圖)更划算，不用辛辛苦苦丶汗流浹背準備感恩晚餐，買整套宴席輕鬆上大菜，省時省力又省錢。「感恩宴席」共有6道菜，烤火雞或燻火雞、烤豬肋排、清蒸龍虎石斑魚、鮑靈菇扒鮮蔬、櫻花蝦米糕、手工南瓜派，特價199元。菜式中的「感恩烤火雞或燻火雞」，精心烤燻，美味呈現；「BBQ豬肋排」是中西綜合料理，有美式肋排的碳燒醬香，還有中式的鮮嫩多汁；「清蒸龍虎石斑魚」從台灣進口，海養、鮮撈、急凍、頂級膠原蛋白，美味營養一級棒；「鮑靈菇扒鮮蔬」是肉厚肥美的鮑靈菇，用鮑魚汁燒過入味，相當好吃的宴席菜式；「櫻花蝦米糕」採用來自台灣東港超大超甜櫻花蝦，還有台灣黑麻油丶香菇丶米酒製成的米糕(油飯)，絕對不同於市售的機器出產的油飯；「手工南瓜派」甜而不膩滿滿的南瓜香丶淡淡的肉桂香，恰到好處。

「迦南美食」南加 地區送餐到家，不需要去人擠人丶大排長隊，送到家可至網站www.canaancater.com下單，也可以打電話到南加州 四家分店之喜瑞都 (Cerritos)店562-809-8369、西柯維納(West Covina) 626-332-7771、托倫斯/洛米塔(Torrance/Lomita)424-328-0016，或歐溫岱(Irwindale)及其他地區626-775-5770訂購取貨，如下訂單時備註「世界日報讀者」，可免費加贈台灣進口伴手禮一份。