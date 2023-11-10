昌興珠寶展售 浪琴康卡斯潛水系列腕錶

浪琴康卡斯潛水系列腕錶

【洛杉磯訊】瑞士著名腕錶製造商浪琴 ( Longines ) 自1832年始創於索伊米亞，多年來以其產品的優雅風範和卓爾性能著稱。浪琴錶是全球鐘錶製造集團斯沃琪集團（Swatch Group）旗下的著名品牌之一，如今擴展至全球150多個國家。

昌興珠寶代理浪琴名錶多年， 目前熱銷的浪琴錶運動系列腕錶，精緻時尚，性能卓越，成為大多數喜愛潛水錶者追捧的選擇，其中，浪琴康卡斯潛水系列 （HYDROCONQUEST）腕錶高性能時計 (見圖)，專為追求技術並擁有優雅態度的品位人士設計。

昌興表示，如今浪琴推出更多色彩明麗的新品的加入，浪琴錶康卡斯潛水系列將演繹出更為絢麗、活力出彩的水下世界。

浪琴康卡斯潛水系列自動機械41毫米男士腕錶採精鋼及陶瓷材質，抗磨損合成藍寶石鏡面，兩面帶多層防反光塗層。錶盤顯現黑色太陽飾紋，鍍銀拋光指針，自動上鏈機械機芯，時、分、秒和日期顯示， 24小時指針，帶時區功能。精鋼錶帶採折式安全錶扣及帶微調系統。

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