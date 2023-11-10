我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

昌興珠寶展售 浪琴康卡斯潛水系列腕錶

洛杉磯訊
浪琴康卡斯潛水系列腕錶
浪琴康卡斯潛水系列腕錶

【洛杉磯訊】瑞士著名腕錶製造商浪琴 ( Longines ) 自1832年始創於索伊米亞，多年來以其產品的優雅風範和卓爾性能著稱。浪琴錶是全球鐘錶製造集團斯沃琪集團（Swatch Group）旗下的著名品牌之一，如今擴展至全球150多個國家。

昌興珠寶代理浪琴名錶多年， 目前熱銷的浪琴錶運動系列腕錶，精緻時尚，性能卓越，成為大多數喜愛潛水錶者追捧的選擇，其中，浪琴康卡斯潛水系列 （HYDROCONQUEST）腕錶高性能時計 (見圖)，專為追求技術並擁有優雅態度的品位人士設計。

昌興表示，如今浪琴推出更多色彩明麗的新品的加入，浪琴錶康卡斯潛水系列將演繹出更為絢麗、活力出彩的水下世界。

浪琴康卡斯潛水系列自動機械41毫米男士腕錶採精鋼及陶瓷材質，抗磨損合成藍寶石鏡面，兩面帶多層防反光塗層。錶盤顯現黑色太陽飾紋，鍍銀拋光指針，自動上鏈機械機芯，時、分、秒和日期顯示， 24小時指針，帶時區功能。精鋼錶帶採折式安全錶扣及帶微調系統。

加州昌興珠寶鐘錶集團聖蓋博店(全統廣場) 地址是140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，CA，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址是18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，CA，電話(626) 810-8883，網覽 www.chonghing.com。

加州 聖蓋博 南加

上一則

恩光眼科眼鏡 蒙羅維亞市新張 特價優惠

下一則

選舊金山推進美中交流 葉倫：最適合

延伸閱讀

傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍

傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍
安海瑟薇發女神光 秀寶格麗新珠寶Bulgari Cabochon

安海瑟薇發女神光 秀寶格麗新珠寶Bulgari Cabochon
天貓雙11預售開跑 掀「悅己」消費風 珠寶飾品成交增超600%

天貓雙11預售開跑 掀「悅己」消費風 珠寶飾品成交增超600%
一動不動假冒櫥窗人型 波蘭賊打烊後行竊珠寶

一動不動假冒櫥窗人型 波蘭賊打烊後行竊珠寶
金鐘紅毯…桂綸鎂自信貴氣 王淨橘紅搶鏡

金鐘紅毯…桂綸鎂自信貴氣 王淨橘紅搶鏡
連偷五家 飛盜劫32萬元珠寶

連偷五家 飛盜劫32萬元珠寶

熱門新聞

微信名AJ的人，表示想邀請4名模特參加高跟鞋品牌活動。圖右為任霜霜（Gigi Yam）。（受訪者提供）

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

2023-11-07 20:49
八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

8歲華童萬聖節「隱形人」創意裝扮 坦密庫拉學區3連冠

2023-11-01 02:05
面容清麗的女子進店後假裝問這問那拖住店員，但最後沒有任何購買。與此同時，一名男子進入店内經理辦公室盜竊。（圖：店家提供）

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2023-11-05 21:38
華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
兩名武裝入室盜竊者試圖闖入洛杉磯的一戶人家，但勇敢的屋主扭轉了局勢，並與盜竊者發生了槍戰。（屋主監控影片）

洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

2023-11-06 18:42
美國好市多出售1盎司金條，許多華人都加入到搶購隊伍中。（取自好市多官網）

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

2023-11-04 02:13

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所