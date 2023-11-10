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太子牌 唯一在Costco售賣的花旗參茶品牌

洛杉磯訊
威州花旗參官方認證老鷹徽號商標。(業者提供)
威州花旗參官方認證老鷹徽號商標。(業者提供)

又到了秋天花旗參採收季節，由於近年通貨膨脹因素，多數廠家表示，今年花旗參價格可能將高於以往；全美銷售冠軍的美國太子行總裁錢思敬表示，因應民眾歸國送禮需求，以及近幾年來與Costco合作須提供大量、質量好、且價格穩定的花旗參，因此太子行早已備以足量，全力平衡價格。

錢總裁說，且太子行是花旗參威州參農會GBW最大的經銷商，可自多位長年合作的可靠認證參農，挑選當季採收價格合理、質量最佳的花旗參給民眾，進而將通貨膨脹的影響最小化。

錢總裁同時提醒民眾，市場上充斥許多廠家、將不同產地且未經檢驗的參，重新包裝而「號稱威州花旗參」，再以低價出售企圖蒙騙。民眾須認明GBW官方認證的「老鷹徽號」才有保障，「老鷹徽號」是產地證明百分百的優質威州參。

美國威斯康辛州獨特地理環境和合適的氣候，多項科學研究與醫藥領域已證明產自威州的花旗參，人參皂苷，人參多醣等有效成分極高，有很好的食療價值。GBW農會主席Robert Kaldunski曾多次說明：「花旗參須於處女地種植，凡種過花旗參的土壤無法再次種植人參，任何大雨、下雪、蟲害等因素均可能造成花旗參損壞而無法收成，且一般要種植3-4年才能採收，因此相當珍貴」。

在西方醫學上，著名癌症治療組織「梅奧醫療中心Mayo Clinic」研究顯示：使用威斯康辛州花旗參，患者明顯感到比較有精神及活力，且活動時也較少有疲勞癥狀，詳細內容可瀏覽梅奧醫療中心的官網https://www.mayo.edu。

太子牌威州花旗參，除獲威州農業官方認證GBW授權，得於包裝上使用其老鷹徽號，除絕無參雜外，並通過USDA嚴格衛生檢驗、鑑定其食安符合FDA最高標準；同時在生產及包裝等過程中，亦完全符合cGMP(優良製造規範)標準。

太子牌花旗參系列產品，除了有不同規格的參根、切片、參粉、參丸、參糖，還有原枝花旗參切碎入包的原枝參茶，適合不同的送禮和自用需求。全美銷量冠軍的太子牌原枝花旗參茶，更是在美國專業認證的廠房生產，整個生產流程均符合生產規範的最高要求，也是唯一於Costco售賣的花旗參茶品牌。

美國太子牌威州花旗參於各大華人超市、參茸行與雜貨店均有售賣，更多訊息可瀏覽www.popus.com，或電美國太子行總公司(800) 732-2328查詢。

通貨膨脹 威斯康辛州 華人超市

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