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台美盃籃球友誼賽 公益活動圓滿結束

洛杉磯訊

美國中國信託銀行、中華航空公司、及洛杉磯台美商會，於日前舉行第二屆台美盃籃球友誼賽。主要目的是為幫助非營利機構「饅頭基金會Care Mission USA」募集資金，捐助給需要的病患和孩童。當天並將所有收益全數贈予該基金會。

當天賽事分為兩隊，一隊由台美商會和中華航空組成，另一隊則是美國中國信託銀行。當天除了各公司所派出的球員，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（圖前左三）及球員家屬朋友皆到場支持。

此外，活動比賽當天也包括了抽獎活動。中華航空公司特別提供200份全新概念旅行包給現場觀眾，並加碼提供一張洛杉磯台北往返經濟艙機票。幸運得獎者為美國中國信託銀行資深副總裁Amy Chen。Amy Chen表示，自己的第一份工作曾任職於中華航空公司，現於美國中國信託銀行服務。

基金會董事Catherine Lan代表基金會接受了捐贈。「饅頭基金會」為非營利機構，更在疫情期間，熱心發送便當到洛杉磯各角落給所需要幫助的街友，協助度過疫情難關。期間不幸地有兩位義工更因此染疫過世 。

台美盃藉由此賽事讓更多人認識「饅頭基金會」，同時也為公益事業做貢獻。

中國信託銀行在全球有348家分子行，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。目前全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。更多詳情可登錄網站www.ctbcbankusa.com。

洛杉磯 疫情 加州

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