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雄獅旅遊鳴日廚房鐵道旅遊 再奪美國IIDA設計獎

洛杉磯訊
鳴日號
鳴日號

台灣旅行業領導品牌–雄獅旅遊，深耕台灣38年，提供精緻多元的深度旅遊體驗。近年與臺鐵合作「鳴日號The Future」、「藍皮解憂號Breezy Blue」等觀光列車行程，拿下台灣觀光局「國際魅力景區旅遊組」及「金質低碳雙鐵旅遊組」兩大獎項；掀起台灣高端旅遊、復古火車風潮。

由雄獅旅遊經營的「鳴日廚房」，今年繼勇奪德國iF Design Award最高榮譽iF金質獎、及服務體驗設計獎兩項大獎，再度榮獲美國IIDA「REVEL in Design」、「餐廳、酒吧」室內設計大獎。

依據美國商務部國際貿易管理局國家旅行和旅遊辦公室（NTTONTTO）統計顯示，2023年1 月美國公民到訪亞洲國家人次，相較去年同期成長約380 %；另依台灣交通部觀光署統計，北美赴台旅客今年1至7月達32.5萬人。因此台灣觀光署邀約台灣旅遊業者，於9月下旬在美加等地舉辦旅遊推廣會，拓展北美旅客赴台市場。

雄獅美國公司此次受邀參加台灣觀光局9月下旬於洛杉磯Playa Studios舉辦的旅遊推廣會，即以推廣iF Design 2023 Award最佳體驗服務獎之「鳴日廚房」、「鳴日號」，及「藍皮解憂號」等台灣主題旅遊體驗為主要任務。

雄獅旅遊與台鐵合作的美學觀光列車「鳴日號」，以及有移動的五星餐廳之稱的「鳴日廚房」，皆依台灣四季主題特色搭配獨特稀缺資源、在地精緻美饌，因此獲旅客好評。

雄獅旅遊系列第四季行程已陸續開賣；行程配合冬季特色節慶打造不同趟次，有從台灣北部出發，走訪西部的鹿港三輪車、安平老街走讀、霧峰林家品茗；阿里山楓葉季、佐登妮絲感恩節晚宴；拜訪原住民部落、享用私房花東美食等多元特殊體驗。另可搭配九份十分、阿里山日月潭等區域套裝行程，是感恩度佳節、聖誕玩派對、歲末迎新年，從風景到餐食，從文化到體驗，陪伴旅客感受過節氛圍，品嚐當季美食的好選擇。

雄獅旅遊後續將推出結合台灣鐵道旅遊、與挪威遊輪奮進號（Norwegian Spirit）前往台灣及日本雙國15日行程，及搭配阿里山森林火車與挪威遊輪台日韓三國11日行程。

詳情可去電雄獅美國公司洛杉磯電話626-620-1686，或參考他們的官方網站www.grandcenturycruises.com。

鳴日號
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