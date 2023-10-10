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H Mart爾灣店 舉辦韓國優質海鮮食品展 為期一周

洛杉磯訊
「韓國水產協會特產展」
「韓國水產協會特產展」

韓國水產漁業協會（簡稱NFCC）將攜手美國最大亞裔超市 H Mart在爾灣 Northpark 店，舉辦韓國優質海鮮食品展(Suhyup Korean Premium Seafood Promotion)，將展出各類韓國直送海產品，空運的優質海鮮，推廣不斷成長的韓國海鮮市場。

特展自10月9日到10月15日，將在H Mart加州爾灣Northpark店舉行，不用出國即可大快朵頤的哈韓族，只要走一趟「韓國水產協會特產展」，就能購買到由韓國空運過來的海鮮美食，包括新鮮游水鮑魚、魷魚、和其他優質海產品。此外，店內也將舉辦豐富多彩的互動活動，如杲你熱愛海鮮，可別錯過。

H Mart表示，韓國水產一直頗具人氣，而喜愛韓國美食的粉絲也深知，韓國擁有許多著名的水產城市，一條龍生產、販售眾多高品質海產食品，可望藉由此次特展，讓美國民眾看到韓國水產食品的特色，瞭解其品項多元、品質優良等優勢。

特別展已於昨天9日在 H Mart爾灣 Northpark 店拉帷幕，將於今天10日下午5點舉行典禮。典禮將邀請韓國水產協會主席盧東鎮(Noh Dong-Jin)及協會代表出席，H Mart集團高層代表也將出席，另本地食品相關業者也受邀派員出席開幕儀式。

喜愛韓水產的老饕，可趁此機會前去 H Mart爾灣 Northpark 店的「韓國水產協會特產展」，10日當天還安排現場小遊戲可贏取豐富獎品，還有廚藝DIY示範，用最簡單的烹調方式，將優質韓國水產，化為餐桌上的夢幻創意美食。品種繁多的水產品，期待你的光臨。

H Mart爾灣Northpark店地址：3931 Irvine Blvd, Irvine, CA 92602。

爾灣 加州 亞裔

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