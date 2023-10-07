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10/21大莊家 陳慧嫻+泳兒+許靖韻演唱會

洛杉磯訊
大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 「Her LIVE 演唱會2023」，陳慧嫻、泳兒、許靖韻三人，將於10月21日 (星期六) 晚上8時在大莊家會展中心演出。(主辦單位提供)
大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 「Her LIVE 演唱會2023」，陳慧嫻、泳兒、許靖韻三人，將於10月21日 (星期六) 晚上8時在大莊家會展中心演出。(主辦單位提供)

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 「Her LIVE 演唱會2023」，集結天后、冠軍及網紅歌手於一堂，陳慧嫻、泳兒、許靖韻三人，將於10月21日 (星期六) 晚上8時在大莊家會展中心演出。

陳慧嫻於1983年因三人女子音樂組合少女雜誌出道，以「逝去的諾言」讓她一炮而紅並轉獨立發展；玻璃窗的愛、花店及跳舞街等曲，均大受歡迎，從此躍上一線歌手。陳慧嫻於89年時以一首「千千闋歌」紅遍樂壇，而成為香港天后級歌手。同年在紅磡體育館舉行了六場「幾時再見」暫別樂壇演唱會。

90年初，陳慧嫻赴美讀書，期間短暫回港灌錄專輯，飄雪、歸來吧、及紅茶館等曲受歡迎。2014年間舉行了三場30周年紀念演唱會「Back to Priscilla 30th Anniversary Concert 2014」火速爆滿。2022年7月正式加盟英皇娛樂。

泳兒在2005年英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍及最佳型格奬，隨後於2006年出道，她的第一首派台歌「感應」即奪得多台金曲獎，並囊括四台新人金獎，是香港鮮有的女高音。2020年，泳兒以贏盡口碑的「溝渠暢泳」成為首位在2000年代出道而奪得五台冠軍歌的歌手。2021年，泳兒推出海洋系列暗黑曲風「荊棘海」，成為四台冠軍歌，躋身一線歌手之列。

許靖韻於2010年英皇新秀歌唱大賽進入三強， 2013年正式與英皇娛樂簽約，出道推出第一首派台歌「下個他」，並於10月出版首張個人唱片Angela，同時更飾演「衝上雲霄II」歌星版微電影女主角。2017年5月取名「小背心」成為網絡歌手而走紅，追蹤人數多達三萬。同年11月，「小背心」即在九龍灣國際展貿中心舉行音樂會，展開事業新頁，更受上海電視台邀請登天籟之戰歌唱節目。2020年3月推出單曲「別為我好」，大獲好評，成為第一首三台冠軍歌，該曲 MV 在YouTube點擊率超過360萬。

10月21日的「Her LIVE 演唱會2023」票價分為 $68、 $78、 $98、 $108、 $148、$198、 $228， 購票熱線 (626) 632-1994，詳電 (888) 810-8871或上網 www.Pechanga.com。大莊家賭場度假村位 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ( 距洛杉磯近一個半小時車程 )。

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