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陳奕迅洛杉磯巡演，安可三連彈， 驚喜西海岸歌迷，如同老友聚會

洛杉磯訊

繼9月15日芝加哥的火熱演出後，陳奕迅「FEAR AND DREAMS」北美巡演洛杉磯第四站，在安納罕Honda Center圓滿落幕。人山人海的歌迷們，演出前早早的就在會場前排隊，期待這場視聽盛宴！實力演唱三小時震撼舞台，從「 FEAR」到「DREAMS 」。

演唱會一開始，巨型LED屏幕上出現了昆蟲和深淵的影像，緊接著，陳奕迅身穿太空人裝與舞者一同登場。這一切都是為了引出主題「 FEAR」。燈光暗淡，音樂低沉，整個舞台彷彿變成了一個神秘的異世界。然而，隨著演出的進行，舞台效果逐漸從黑暗走向光明。在「 DREAMS」部分，舞台被五彩斑斕的燈光照亮，陳奕迅換上了帶有花朵和蝴蝶的服裝，與穿著五彩斑斕服裝的舞者一同，帶領觀眾走進一個充滿希望和夢想的世界。

這種從「FEAR 」到「DREAMS 」的轉變不僅在視覺上給人以震撼，也在哲學上引發了深思。它讓人思考，恐懼和夢想究竟是如何相互影響，如何從恐懼中找到出路，走向夢想。

再度回到洛杉磯演出現場氣氛如同老友聚會，演唱會的安可曲環節在每一站演出時都是一大亮點，在洛杉磯也不例外。在這一環節，陳奕迅一連氣演唱了三首大熱經典歌曲《K歌之王》《單車》《孤勇者》，給足了洛杉磯站獨家驚喜待遇。陳奕迅還與觀眾進行了深度互動，充分展示幽默和才華，整個會場變成了一場老朋友的聚會，Eason更加是搞怪地用中英文表白現場粉絲，並多謝洛杉磯粉絲為北美巡演中搶票速度最快的群眾。現場約萬名歌迷與換上休閒服的Eason一起更加親近的聊天、互動，在話語和音樂中感受著相互的支持。

陳奕迅的演出不僅是普通的音樂會，還是藝術作品，更像是一部情感和哲學的電影。從舞台效果到歌單的選擇，再到與觀眾的互動，每一個細節都顯示了他對藝術和生活的深刻理解。這場演出不僅讓人耳目一新，更讓人對「 FEAR」和「 DREAMS」有了更深的認識。

陳奕迅用他的音樂和舞台效果，讓我們重新審視了恐懼和夢想這兩個主題。他讓我們明白，恐懼不是終點，而是通往夢想的一個過程。而夢想，也不是遙不可及的幻想，而是可以通過努力和勇氣去實現的目標。

洛杉磯 太空人 芝加哥 Honda

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