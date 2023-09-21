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德成行X余仁生 ~ 攜手為您的健康保駕護航

在現代快速節奏的生活中，每一刻的時間都極具意義。現代人追求健康，講求保健品的功效，更重要的，是如何在繁忙中找到一個便捷、高效的取得管道，德成行深知此道，為在美華人帶來新馬知名保健品牌「余仁生」系列產品，將傳統養生與現代便利完美結合。

發揚 “仁澤眾生” 的經營理念，憑著特有的中醫藥傳統和百年信譽，余仁生已成為綜合保健及養生領域裡的領導品牌，在亞洲家喻戶曉。

德成行表示，余仁生「即食極品燕窩」採用天然上等溶洞燕窩, 嚐得到完整燕窩絲。迎合現代人的即食需求，余仁生極品燕窩為最佳滋補養生保健上選。

此外，余仁生的「強力全靈芝破壁孢子」粉膠囊和「純冬蟲夏草」膠囊，更是結合了古老的養生智慧和現代生物技術，可提高免疫力 、增強活力、消除疲勞，不僅確保其天然的保健效果，且價格更是親民，讓每一位顧客都可以輕鬆享受高品質的保健產品。

余仁生「金牌白鳳丸」是以二十多種上等藥材及經驗古方配製，定期服用能舒緩女性月事不適、補氣活血、滋補養顏、強身健體，且不寒不燥，四季皆宜，為婦女保健養顏最佳良方。

有關更多「余仁生」系列產品，無需跋山涉水，德成行為顧客提供一站式的輕鬆購物體驗。余仁生每一款產品均經德成行精心挑選，當傳統養生的智慧遇到現代的購物便利，無論到德成行店購或上網訂購，一切都變得如此簡單。趕快來德成行，讓余仁生的產品為您的健康加分。

德成行五家門市店：北聖蓋博 5439 Rosemead Blvd. ● 蒙特利公園市 122 W. Garvey Ave / 401 E. Garvey Ave. ●工業市17520 Castleton St. ● 羅蘭岡1457 S. Nogales St.。網購 www.TSemporium.com。

余仁生代理德成行誠徵經銷商，意者請洽專線 (626)322-2800 ，批發商專線 (626)-592-3343。







新世紀傢俱「秋季大特價」商品折扣高達80%！

新世紀傢俱推出「秋季大特價」優惠活動，特價商品折扣高達80%，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該傢俱店的特價商品中，有美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

另有大型皮沙發椅特價129元、高級兩座位布沙發148元、舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、印尼 全實木大型Buffet Table特價 199元、高級實木餐桌五件組特價188元(見圖)、單人實木床98元、布藝雙人床三件組特價118元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元、現代舒適布藝沙發兩件組特價399元等。

擁有25年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部均以成本價售，更以高質素傢俱，採用薄利多銷的經營理念，來為華裔顧客服務，並深得顧客支持。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業時間由上午11時至下午6時。







入秋大特賣！日本 名琴$1,999 起，施坦威$9,999起

喜歡鋼琴嗎？考慮添購或是更換鋼琴嗎？新律鋼琴專家，適時推出入秋的優惠活動！YAMAHA、KAWAI名琴優惠價$1,999起，施坦威名琴優惠價 $9,999起。

音樂能陶冶性情，舒發鬱悶的情緒，帶來生命的喜悅及生活的動力！在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAHA、KAWAI的店家，不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，請來新律試試！在新律也以可先租後買，好用順手了再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有68年製造鋼琴及調音經驗，曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。新律鋼琴展示中心在羅蘭崗99大華超市：1015 S. Nogales St.,#107, Rowland Heights, CA 91748。西區營業的地址在：1228 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776。詢問電話：626-347-3407，714-447-8899， 858-268-1668。







HomeCo Inc美家櫥櫃 大量高端實木櫥櫃現貨供應

HomeCo Inc美家櫥櫃，現貨供應，新進的大量高端流行實木櫥櫃，浴室櫃，石臺面等，產品種類多，款式顔色尺寸均齊全，貨源充足，工廠直營，可至展示廳參觀選購，所有展示產品，質量保證，絕對有競爭力的價格，不怕貨比多家，是建商及居家裝修的首選。優質的服務，一站式採購，讓客戶節省時間及金錢。

想要打造溫馨舒適的家園，HomeCo Inc美家櫥櫃絕對讓客戶滿意，不但產品齊全，貨源充足，專業的設計團隊，免費上門測量設計，量身定制、評估，安裝一條龍服務。提升奢華感十足的石臺面，展示廳內的實木櫥櫃也是顔色齊全，目前流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，歐美流行經典款式。全新啞光黑色shaker（Matte Black Shaker）美式櫃已到貨。

可至臨近展示廳參觀，Alhambra ，電話626-943-0568，616 S Marengo Ave, Alhambra, CA, 91803。

Pico Rivera 電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd, Pico Rivera, CA, 90660.

Irwindale經銷店電話 626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy, Irwindale, CA, 91706。營業時間週一至週六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com。







康複力提升患者營養吸收 提供治療癌症 的輔助效益

美國醫學圖書館的研究報告數據顯示，高達86%的癌症患者在治療後明顯感受到由治療副作用引發的身體不適。

為提升癌症患者治療期間的營養吸收以及加強自體免疫力，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學合作研發了名為「康複力」的癌症患者營養保健品，其主要成分為褐藻醣膠。「康複力」採用三種天然成分提取而成的複合配方，其中主要成分褐藻醣膠源自沖繩海藻和昆佈板根，是多醣體中含量最豐富的成分。經實驗證實，它能夠幫助引導體內異常細胞凋亡，從而防止其擴散轉移。

值得一提的是，「康複力」是市場上唯一獲得日本國立琉球大學研究團隊授權研發配方的產品，由美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產。它通過增強腫瘤凋亡能力、激活免疫細胞，以及加強腸道吸收和體內抗發炎效果，為病患提供三重機會，幫助其迅速恢復健康。

欲索取產品信息，可電：1-626-866-1558。







「2023柔斯蜜市中秋嘉年華會」9月23日(週六)熱鬧登場

由VOCO Media和柔斯蜜市政府共同舉辦的「2023柔斯蜜市中秋嘉年華會」活動，於9月23日(星期六)在Valley大道上舉行，超過一百個攤位給大家吃喝玩樂，免費入場。

主辦單位VOCO Media表示，與以往相比，本次活動更加精彩、新穎，十大特色與眾同樂。(1)美食匯聚，天南地北應有盡有。(2)餐車大陣及路邊攤美食(見圖)豐富多彩，歷年最盛。(3)名貴商品拍賣，價錢全部一折起，任君選擇。(4)兩大國際汽車品牌豐田、寶馬展出最新車款。(5)眾多商家送出免費禮品。(6)機動遊戲閃亮登場。(7)可愛動物與你親密接觸。(8)中心舞台精彩表演伴你渡過快樂時光。(9)精美燈籠等你免費來拿。(10)警察、消防、衛生局駐場，保障你平安快樂。

「2023柔斯蜜市中秋嘉年華會」地點在柔斯蜜Valley大道（Ivar Ave.,與Walnut Grove Ave.,之間），與你同歡。查詢電話：909-787-8626。