UCLA/國泰銀行經濟展望網絡講座9月21日上午舉行

如何在充滿風險的世界中化險為夷？國泰銀行特邀加州大學洛杉磯 分校安德森預測中心（UCLA Anderson Forecast）的經濟學家，討論2023/2024年的利率走勢。在這個「去風險」時代，美中關係將何去何從？鑒於房地產 所面臨的挑戰，中國是否會重蹈日本在90年代所經歷的「失去的十年」困境，甚至會更加漫長？儘管總體通貨膨脹 已經大幅下降，核心通貨膨脹仍處於較高水平。雖然有關潛在衰退的警告不斷出現，但是就業統計數據並未顯示出這樣的跡象。還需要擔心經濟衰退的到來嗎？中文講座將9月21日上午10時開始，英文講座將9月20日上午10時開始，在Microsoft Teams平台上舉行，需在2023年9月19日（星期二）前完成報名註冊。

註冊網址：https://2023economicoutlook0921.splashthat.com/

國泰銀行與UCLA安德森預測中心在本期講座就以下內容進行探討：國際貿易的變化和趨勢、2024年中國經濟展望、美國房地產市場和區域經濟表現、後疫情時代的美國商業地產發展趨勢。

主講人包括UCLA安德森預測中心經濟學家俞偉雄博士，他於1995年獲得國立台灣大學金融學本科學位，2006年獲得華盛頓大學經濟學博士學位。在經濟預測中心，他專注於經濟建模，預測和對中國經濟及其與美國經濟關係的研究和預測。他的研究方向涉獵廣泛的經濟和金融問題，如時間序列計量經濟學、數據分析、房地產、力資本和創新等。同時，俞博士還任職於加州大學洛杉磯分校的安德森管理學院及語言中心，教授商業預測、預測分析及數據分析等課程。俞博士在不同的國際經濟金融期刊上發表過十多篇研究論文，並在洛杉磯時報和其他報刊上發表專欄文章。他的論文曾多次被海內外媒體引用，其中包括華爾街日報，洛杉磯時報，華盛頓郵報，時代報刊，以及中國和韓國媒體。此外，他還受邀作為演講嘉賓出席了Wilbur K. Woo大中華區商業會議和全國商業經濟協會等活動。

加州大學洛杉磯分校安德森經濟預測中心是與國泰銀行及國泰萬通金控沒有關係的第三方。國泰沒有調查、覈實、監查或背書由第三方表達的與國泰無關的內容、準確性及預測。國泰對第三方提供的與國泰無關的任何信息或資料不承擔任何責任。舉辦此活動，國泰不背書或推薦或認可與國泰無關的任何第三方提供的信息。