我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

中國信託銀行哈仙達崗分行 全新開幕 推出限定優惠 8個月定存4.88%年利率

洛杉磯訊
中國信託銀行哈仙達岡分行新開幕，推出限定優惠。(中國信託銀行提供)
中國信託銀行哈仙達岡分行新開幕，推出限定優惠。(中國信託銀行提供)

中國信託銀行（CTBC Bank USA）哈仙達岡分行全新開幕，日前推出開幕限定8個月定存4.88%年利率的優惠活動，此優惠利率只限於哈仙達岡分行開戶。開戶最低金額為25,000美元，需為新資金。凡符合開戶所有條件，亦可享受此次定存優惠。詳情可至中國信託哈仙達崗分行瞭解更多。

哈仙達岡是洛杉磯市郊主要的亞裔新移民聚居點之一，周圍聚集眾多知名華人餐館，零售商及商場。

中國信託銀行哈仙達岡分行位置便利，方便客戶辦理各項金融業務。哈仙達崗分行地址為1607 S. Azusa Avenue, Unit 1607.5, Hacienda Heights, CA 91745。電話626- 913-8815。

美國中國信託銀行目前全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。其中位於鳳凰城的貸款辦公室近日已開幕，致力於為亞利桑那地區民眾提供金融服務。秉持中國信託「We are family」的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品與服務。

中國信託銀行在全球有超過348個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。

中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。民眾若想瞭解更多中國信託全球速匯細節，可上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，支持社區發展，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想瞭解更多詳情請上網，美國中國信託銀行網址為： www.ctbcbankusa.com 。

哈仙達岡 貸款 華人

上一則

Cindy's Singles 暢小平婚姻介紹中心 23日舉辦中秋餐舞會

下一則

印太研究中心創辦人陳貴東 拜會洛杉磯世報

延伸閱讀

Cabinet City Kitchen and Bath羅蘭岡分店開幕

Cabinet City Kitchen and Bath羅蘭岡分店開幕
孩子跨性別學校是否應通知家長 華人家長意見不一

孩子跨性別學校是否應通知家長 華人家長意見不一
哈岡弒父案姓名公布 42歲兒刺69歲父

哈岡弒父案姓名公布 42歲兒刺69歲父
哈岡驚傳弒父案 男子拒捕遭警擊斃

哈岡驚傳弒父案 男子拒捕遭警擊斃
洛縣華人區男子涉嫌殺父 與警對歭遭擊斃

洛縣華人區男子涉嫌殺父 與警對歭遭擊斃
保險箱積蓄不翼而飛 7旬華婦向銀行討說法

保險箱積蓄不翼而飛 7旬華婦向銀行討說法

熱門新聞

房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
南加兩名男子跟蹤一名購物者途中被捕。（ABC）

奢侈品店購物被跟蹤 南加爾灣住屋遭洗劫超10萬

2023-09-12 16:20
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
VIP按摩店網站的圖片，標語「紳士特別按摩服務」，配有性感女生照片。（VIP按摩店網站）

兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

2023-09-11 21:23

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？