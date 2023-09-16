中國信託銀行哈仙達崗分行 全新開幕 推出限定優惠 8個月定存4.88%年利率

中國信託銀行哈仙達岡分行新開幕，推出限定優惠。(中國信託銀行提供)

中國信託銀行（CTBC Bank USA）哈仙達岡 分行全新開幕，日前推出開幕限定8個月定存4.88%年利率的優惠活動，此優惠利率只限於哈仙達岡分行開戶。開戶最低金額為25,000美元，需為新資金。凡符合開戶所有條件，亦可享受此次定存優惠。詳情可至中國信託哈仙達崗分行瞭解更多。

哈仙達岡是洛杉磯市郊主要的亞裔新移民聚居點之一，周圍聚集眾多知名華人 餐館，零售商及商場。

中國信託銀行哈仙達岡分行位置便利，方便客戶辦理各項金融業務。哈仙達崗分行地址為1607 S. Azusa Avenue, Unit 1607.5, Hacienda Heights, CA 91745。電話626- 913-8815。

美國中國信託銀行目前全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。其中位於鳳凰城的貸款 辦公室近日已開幕，致力於為亞利桑那地區民眾提供金融服務。秉持中國信託「We are family」的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品與服務。

中國信託銀行在全球有超過348個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。

中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。民眾若想瞭解更多中國信託全球速匯細節，可上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

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