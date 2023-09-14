時尚的必備豔夏度假裝備！

夏日的旅行總是讓人心情愉快，在充滿陽光的山林、海灘、市鎭，選擇一套時尚 的度假裝備，確保一個難忘的夏天。South Coast Plaza 介紹必備的時尚豔夏度假裝備！

Armani Exchange的短袖花紋寬松襯衫，令人感到清爽而時尚。

搭配上一雙白色的Balenciaga運動鞋，舒適又瀟灑，在沙灘上漫步時感覺輕鬆自在。

裝載度假必需品，由雙色技術面料製成的Ferragamo雙色徒步背包，看起來不僅時尚還非常耐用。

Givenchy太陽鏡，這副GV Day太陽鏡的醋酸酯材質非常酷。

為保護頭部免受陽光照射，戴上Golden Goose的紅色棉質棒球帽，前面還有一個色調相符的星形圖案。

度假的時候Hermes的Neovan MM章魚紅色女士尼龍小袋，非常實用。

保持身體活力，Hoka的Rincon 3運動鞋，跑步或者散步享受健康

當然，不能忘記JD Sports購物包，裡面有NIKE ELEMENTAL PREMIUM WAISTPACK，隨時可以享受美味的飲料。

為了保持美麗的妝容，Sephora Collection彩色腮紅。

最後帶一瓶Williams Sonoma的YETI Rambler瓶子，帶有Chug Cap，確保可以隨時享受冷飲，讓這個夏天更加愉快，充滿了陽光、時尚和快樂，度過難忘的夏天。