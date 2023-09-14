時尚的必備豔夏度假裝備！
夏日的旅行總是讓人心情愉快，在充滿陽光的山林、海灘、市鎭，選擇一套時尚的度假裝備，確保一個難忘的夏天。South Coast Plaza 介紹必備的時尚豔夏度假裝備！
Armani Exchange的短袖花紋寬松襯衫，令人感到清爽而時尚。
搭配上一雙白色的Balenciaga運動鞋，舒適又瀟灑，在沙灘上漫步時感覺輕鬆自在。
裝載度假必需品，由雙色技術面料製成的Ferragamo雙色徒步背包，看起來不僅時尚還非常耐用。
Givenchy太陽鏡，這副GV Day太陽鏡的醋酸酯材質非常酷。
為保護頭部免受陽光照射，戴上Golden Goose的紅色棉質棒球帽，前面還有一個色調相符的星形圖案。
度假的時候Hermes的Neovan MM章魚紅色女士尼龍小袋，非常實用。
保持身體活力，Hoka的Rincon 3運動鞋，跑步或者散步享受健康
當然，不能忘記JD Sports購物包，裡面有NIKE ELEMENTAL PREMIUM WAISTPACK，隨時可以享受美味的飲料。
為了保持美麗的妝容，Sephora Collection彩色腮紅。
最後帶一瓶Williams Sonoma的YETI Rambler瓶子，帶有Chug Cap，確保可以隨時享受冷飲，讓這個夏天更加愉快，充滿了陽光、時尚和快樂，度過難忘的夏天。
上一則
加州大CSU調漲學費6％年增342元
下一則
FB留言