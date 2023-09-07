現代汽車2024 Sonata系列轎車在北美隆重登場

2024現代Sonata N Line

北美現代汽車近期在YouTube 上展出改良過的新款2024 Sonata中型轎車。現代汽車設計師兼現代汽車風格負責人Simon Loasby介紹了Sonata改良過的設計。北美洲現代汽車總裁兼首席執行官Jose Muñoz則為觀眾講解為何消費者對轎車重新燃起興趣。新款2024 Sonata將於今年冬季上市，2024 Elantra則會在今年秋季上市。

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Jose Muñoz 表示，現代汽車在過去12個月內在美國賣出近三百萬台轎車，新車買家可清楚看到現代依然致力於轎車的發展，像是經過精美升級的Sonata。

Simon Loasby表示，為Sonata創造出一個更當代的設計理念。新款的Sonata更加寬廣新穎，並且看起來非常酷炫。Sonata的低懸吊設計體現感性動感設計主題，其仿跑車的風格則讓其成為現代汽車史上最具空氣動力學性能的Sonata設計。這是一款貨真價實的跑車型家庭轎車。

現代汽車首次將Sonata搭配於其極富盛名的HTRAC全輪驅動系與2.5升引擎搭配，藉由根據不同路況和駕駛情況下主動分配扭矩，提供卓越的全天候駕駛性能。Sonata提供標準汔油引擎型號(ICE )、跑車型號N Line、或是油電混合型號(HEV)，並提供各種引擎選擇包含2.5升汽油引擎、2.5升渦輪增壓引擎、2.0升油電混合引擎(HEV)。2.5升的渦輪增壓引擎是為Sonata N Line特別開發的。Sonata的全輪驅動系統是以前輪驅動為基礎，是在美國首創之舉。HTRAC系統採用電控液壓系統控制全輪驅動，實現更快的反應和更精確的控制。雪地駕駛模式提高了全天候駕駛安全性。其駕駛模式有正常、智能、跑車，以及自訂模式可調整引擎、變速器、全輪驅動(選配)，以及轉向等設置，以提供所需的駕駛體驗。

新款Sonata的低懸吊外觀展現前衛汽車設計，體現「感性動感」主題。Sonata前端的水平線布局融合了現代標誌性的無縫水平照明燈以及寬距隱藏式頭燈，營造出充滿未來感的造型。嶄新的格柵和更大的進氣口則創造出一個更具動感和氣勢的整體外觀。

Sonata後端的新款H造型燈飾凸顯了Sonata的寬廣姿態以及高科技特徵。黑色擾流板形狀的後車廂蓋以及排氣口形狀的車尾則提供了跑車般的行駛性能。

與其跑車型外觀一致，新款Sonata的內飾提供了以駕駛人為中心的布局，具備能支持現今生活方式的高科技細節。Sonata嶄新內飾的「懸浮」主題創造出一種未來感，藉由環境照明燈進一步增強前衛的氛圍。

2024現代Sonata N Line內飾

新款Sonata可通過第二代現代數位鑰匙上鎖、解鎖，以及啟動。第二代數位鑰匙採用智能手機或是智能手錶(安卓 及iOS )的近場通信技術(NFC)以及低功耗藍牙功(BLE)，確保其安全性。

全景曲面顯示屏幕配備12.3吋駕駛信息儀表盤以及12.3吋影音導航系統(AVN)，提供身臨其境的數位體驗。同時，抬頭顯示器(HUD)以12吋的投影形式在擋風玻璃上顯示最相關的駕駛信息，同時保持對前方道路的關注。改良過的Bose高級音響系統搭載新的CenterPoint 360科技，經由Bose工程師調校，可為每個座位提供豐富的沉浸式聆聽體驗。無線Apple CarPlay和Android Auto之前可在2023 Sonata SE車型(無導航系統配備車型)選配。現在則在所有2024 Sonata車型得以選配。

2024現代Sonata N Line引擎

新款Sonata配備了一系列的駕駛輔助和安全功能，包括前方防碰撞輔助1.5(FCA 1.5)、後方橫向交通防碰撞輔助(RCCA)、盲點碰撞輔助(BCA)、安全離車警示(SEW)、安全離車輔助(SEA)、線道保持輔助(LKA)、線道跟隨輔助(LFA)、帶啟動停止功能的智能巡航控制系統(SCC)、可選配的導航智能巡航控制系統(NSCC)，以及可選配的公路駕駛輔助(HAD)，幫助減輕駕駛人的壓力。遠程智能停車輔助(RSPA)則讓車主能從車外控制車輛停車及退出停車位。新款Sonata的空氣動力學設計提高了高速行駛時的燃油效率和穩定性。